WP: беспрецедентная власть даёт Зеленскому уникальный шанс преобразить Украину

Успех партии Владимира Зеленского на парламентских выборах предоставляют ему широкие возможности для реформирования страны, считает The Washington Post. По мнению издания, украинскому президенту необходимо заняться активной борьбой с коррупцией и добиться проведения давно назревших изменений в экономике.

«Политическая элита Украины много раз упускала возможности стабилизировать страну и гарантировать ее независимость от России. Теперь такой шанс появится у совершенно новой команды людей», — пишет в своей редакционной статье The Washington Post.

По словам издания, на недавних выборах недовольные украинские избиратели заменили более 60% парламента новыми людьми, сведя число представителей партий, которые прежде управляли страной, к минимуму. Главным победителем на этих выборах стал президент Владимир Зеленский, который занял этот пост в мае.

Партия Зеленского, в которой оказалось множество кандидатов, участвовавших в выборах впервые, получила абсолютное большинство мест в парламенте. Она стала первой политической силой, добившейся такого результата с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

Зеленский, который прежде играл роль президента в популярном телесериале, теперь получил уникальную возможность выполнить свои обещания. Он может положить конец войне с «поддерживаемыми Россией сепаратистами», решить проблему коррупции и дать толчок к развитию слабой экономики.

Выполнить первое обещание, скорее всего, будет очень трудно, потому что многое будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. А он «готов ослаблять позиции любого украинского правительства, отказывающегося признать его покровительство», утверждает издание.

Вместе с тем у украинского президента есть шанс трансформировать свою страну и обеспечить ей будущее. Для этого ему необходимо использовать свою «беспрецедентно обширную власть», чтобы провести долгожданные реформы, в том числе реформы судебной системы и экономики. И Зеленскому следует действовать быстро, подчёркивает The Washington Post.

По его мнению, украинский президент уже отправил несколько положительных сигналов. Он попросил парламент принять закон о лишении депутатов неприкосновенности, разрешить преследование чиновников за взяточничество и одобрить смену генерального прокурора. Зеленский также намекнул, что он хочет выдвинуть на должность премьер-министра экономиста, не имеющего опыта работы в политике.

Масштабы проблемы коррупции на Украине трудно переоценить. Олигархи систематически оказывают влияние на политику правительства для продвижения собственных интересов. В судебной системе и прокуратурах работает «огромное количество» коррумпированных чиновников. Реформы, разработанные экспертами и поддержанные правительствами западных стран и Международным валютным фондом, неоднократно блокировались, обращает внимание издание.

На взгляд The Washington Post, Зеленский может показать, что его правительство будет иным.

Для этого он должен назначить новых прокуроров, провести реформу судебной системы, поддержать антикоррупционный суд и навести порядок в таможенном управлении. При этом ему необходимо будет дистанцироваться от Игоря Коломойского — олигархом, с которым он сотрудничал в рамках своего телешоу и которого обвиняют в незаконном изъятии средств из одного банка.

Новому премьер-министру Зеленского придётся заключить новое соглашение с МВФ, который будет настаивать на проведении экономических реформ и принятии активных мер по борьбе с коррупцией. Сделать предстоит очень многое: частная торговля сельскохозяйственными землями на Украине до сих пор остается незаконной, и в стране есть 3,5 тысячи государственных компаний, многие из которых стоит приватизировать. Меры по решению этих вопросов помогут убедить западные компании в целесообразности инвестиций в страну, убеждает издание.

Оглушительные победы Зеленского на выборах выделили Украину среди других стран Восточной Европы, «где зачастую демократия скомпрометирована или просто-напросто не существует». В случае успеха президент может изменить политический климат в этом регионе и «нанести потенциально сокрушительный удар по авторитарной модели Путина и его империалистским амбициям», рассуждает The Washington Post.

«США, которые при администрации Трампа поддерживают украинский суверенитет, должны сделать всё возможное, чтобы помочь Зеленскому. Однако только Зеленский и та новая политическая элита, которую он создал, смогут доказать миру, что Украина способна на успех», — заключает издание.