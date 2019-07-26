Стивен Коэн: Украина оказалась эпицентром холодной войны между США и Россией

Избрание Владимира Зеленского даёт Киеву возможность для достижения мира с Россией, но только в том случае, если Киев и Зеленский получат такой шанс, считает американский историк и политолог Стивен Коэн. Однако пока, как пишет он в комментарии изданию The Nation, Украина стала эпицентром новой холодной войны между США и Россией.

Украина стала эпицентром новой холодной войны между США и Россией, уверен американский историк и политолог Стивен Коэн, однако поскольку эта страна находится прямо на границе России, новая холодная война намного опаснее предыдущей. Как рассказал эксперт в комментарии изданию The Nation, избрание нового президента Украины Владимира Зеленского создаёт возможность для достижения мира с Россией, но только в том случае, если Киев и Зеленский получат такой шанс.

Однако, как продолжает Коэн, борьба за мир только начинается, а на Украине, в Москве и Вашингтоне есть влиятельные силы, настроенные против этой борьбы. На Украине хорошо вооружённые националисты терроризируют сторонников мирной инициативы Зеленского. Владимир Путин, в свою очередь, не может допустить, чтобы его посчитали предателем «братьев России» на юго-востоке Украины.

Что касается США, пишет эксперт, то тут нужно обратить внимание на возможного оппонента Дональда Трампа на выборах 2020 года — бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Украинское правительство, а теперь и Зеленский, очень сильно зависят от многомиллиардной помощи Международного валютного фонда, который в значительной степени находится под контролем Вашингтона.

«Бывший президент Барак Обама и Байден, которого он назначил «смотрящим» по Украине, использовали эти финансовые рычаги для оказания влияния на Порошенко, превращая эту страну в полуколонию и тем самым ухудшая ситуацию и способствуя разжиганию начинавшейся тогда украинской гражданской войны», — считает Коэн.

Но поскольку Байден был реализатором и, предположительно, разработчиком катастрофической политики Обамы на Украине, а сейчас является ведущим претендентом на выдвижение от Демократической партии, его следует спросить о прежних и нынешних взглядах на эту страну.

Как заключает Стивен Коэн, остаётся надеяться, что Трамп порвет с желанием обрубить многовековые связи Украины с Россией, а со временем включить эту страну в сферу влияния НАТО, и твердо поставит Америку на сторону мира на Украине.

«Пока Зеленский отложил в сторону вопрос о провозглашённом Москвой «воссоединении» с Крымом, и Вашингтон должен поступить так же. США в рамках своей новой политики должны признать, что граждане в истерзанном войной Донбассе — не «путинские марионетки», а люди со своими законными интересами и предпочтениями», — подводит итог американский эксперт.