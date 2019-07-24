MSNBC: избрание Джонсона — «музыка для ушей Путина», ведь он вбивает клин в единство Запада

Избрание Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании — это большая победа для Владимира Путина, передаёт MSNBC. Как отмечают эксперты канала, учитывая, что Джонсон выступает за жёсткий брексит, который наверняка вобьёт клин между Брюсселем и Лондоном, Путину такой британский премьер придётся по душе, так как российский лидер всегда стремился разделить Запад.

Джереми, (избрание Бориса Джонсона. — ИноТВ) — это очередная крупная победа для Владимира Путина?

ДЖЕРЕМИ БЭШ, бывший глава администрации ЦРУ: Да, всё так, потому что есть серьёзные основания полагать, что Россия оказала влияние на британцев, которые выбрали брексит своим будущим. И ни для кого не секрет, какая у Путина конечная цель: он, очевидно, хочет отделить Великобританию — которая является ключевым союзником Америки в Трансатлантическом альянсе — от остальной Европы. Он хочет сломить европейский альянс — так же как он хочет сломить НАТО, которое объединяет Соединённые Штаты, Канаду и наших союзников за океаном.

Именно так выглядит игра Путина. Когда он выходит с какой-либо страной один на один, он чувствует, что может одержать победу. Когда же он выходит против альянса вроде НАТО или Европейского союза — он чувствует себя абсолютно изолированным и незначительным.

Брайан, Путин хочет ослабить все возможные институты: он хочет ослабить Великобританию и британские институты, он хочет ослабить ЕС. Жёсткий брексит, весь этот хаос и так далее послужат как раз этой цели.

БРАЙАН КЛААС, обозреватель The Washington Post: Да, мы говорим о серьёзных экономических потерях и серьёзном разладе между Брюсселем и Лондоном, который будет иметь наслаивающиеся друг на друга геополитические последствия, — что Путину весьма по душе. Как справедливо отметил Джереми, окапывающиеся в стиле стратегии Трампа «Америка превыше всего» США в сочетании с более слабым ЕС и изолированной, экономически упадочной Великобританией — всё это музыка для ушей Путина.

Так что мне кажется, что в долгосрочной перспективе США должны уделять этому вопросу внимание в том плане, что, когда такой близкий и важный союзник США, как Великобритания, наносит самой себе ущерб, которого можно было бы с лёгкостью избежать, это совсем не идёт на благо интересам Америки.

Дата выхода в эфир 24 июля 2019 года.