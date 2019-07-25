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Обозреватель: в окружении Зеленского заявили о «сотрудничестве Украины с Крымским ханством в XIX веке»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Советник Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что в Конституцию Украины могут включить пункт о национальной автономии Крыма. Как передаёт «Обозреватель», Потураев добавил, что с XIX века «Украина сотрудничала с независимым Крымским ханством».
Обозреватель: в окружении Зеленского заявили о «сотрудничестве Украины с Крымским ханством в XIX веке»
Reuters
В Конституцию Украины могут включить пункт о национальной автономии «аннексированного Россией украинского полуострова Крым»*. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев. 
 
Он подчеркнул, что на Украине появился прообраз «комитета парламента по оккупированным территориям». Потураев также добавил, что «с XIX века Украина сотрудничала с независимым Крымским ханством». 
 
«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое», — подчеркнул Потураев.
 
Советник Зеленского также отметил, что Крым нельзя называть турецкой колонией, а подобные заявления являются частью пропаганды.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 
 
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