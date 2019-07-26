«Наш дом находится уже не на Украине»: бывшие украинцы не собираются возвращаться на родину

Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи призвал обладающих знаниями и желанием строить успешную страну украинцев возвращаться на историческую родину. Однако, как выяснили журналисты «Вестей», обладатели украинских паспортов продолжают уезжать из страны, а те, кто уехал уже давно, даже и не думают возвращаться.

В своей инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обладающие знаниями и желанием строить успешную Украину украинцы могут вернуться на историческую родину и «стать сборной Исландии по футболу». Однако, как пишут «Вести», пока же обладатели украинских паспортов продолжают уезжать из страны, а показателям рождаемости далеко до показателей смертности.

По данным сайта Ukrainianpeopleleaks, с марта прошлого года с Украины уехали более 1,4 млн человек, каждую минуту число выехавших увеличивается на два человека. Для подсчёта использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек.

Издание пообщалось с людьми, которые уехали с Украины. 42-летняя Ольга, программист из Винницы, 19 лет назад эмигрировала в Канаду на ПМЖ, где сейчас занимается компьютерной графикой. Вышла замуж за такого же эмигранта — купили дом, воспитывают двух малышей.

«Мы не вернёмся обратно ни за что. Украина — уже не наш дом, нам там делать нечего. Мы привыкли к новой жизни и нам здесь нравится. Да, было тяжело оставлять пожилых родителей и ездить потом их хоронить, но такова жизнь. Более того, нам уже некуда возвращаться, у нас на Украине нет своего дома», — рассказывает «Вестям» Ольга.

Как отмечает издание, украинцы в Италии считают, что если возвращаться в страну, то и уровень жизни должен быть такой же, как в Италии. Хотя там они, как правило, не купаются в шоколаде: получают в среднем около €2 тыс., отдают за жильё €600—700, питаются одними макаронами, чтобы сэкономить и выслать хоть что-то домой. Но обратно не собираются.

«Я бы вернулась, но некуда. Меня выгнали из страны, когда закрыли наш завод в Новограде-Волынском в конце 90-х и по сей день ничего взамен не открыли. 200 человек остались без средств к существованию», — сказала «Вестям» Светлана.

А в прошлом педагог Надежда сообщила, что обязательно приедет обратно, когда учителям, как обещал президент, будут платить по €4 тыс.

«Я вернусь, когда будут нормальные зарплаты и рабочие места, когда коррупция будет ниже, чем в Европе, и посадят всех коррупционеров, когда уровень жизни будет такой, как в Европе. И это не пустые слова, потому что есть с чем сравнить», — отметила она.

А вот Галина, которая уехала с Украины со всей семьёй, считает Италию своим домом.

«Мы уже больше 20 лет живём в Неаполе и ездим на Украину в гости. Италия — это уже наш дом. Мы привыкли, мы выучили язык, обычаи и уже не хотим ехать обратно», — заявила Галина.

Валентина уверена, что президент пытается заманить обратно украинцев только ради того, чтобы наполнить казну налогами.

«Мы понимаем его расчёт — больше рабочих, больше налогов. Но мы и так поднимаем экономику Украины, пересылая валюту. В прошлом году отослали на Украину, я читала, 15 миллиардов евро. Так что мы здесь даже полезнее для Украины, чем там», — делится своим мнением она.