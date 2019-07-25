«Вести» выяснили, сможет ли команда Зеленского избавиться от Кличко

В украинской прессе появилась информация, что в команде Владимира Зеленского хотят снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Журналисты «Вестей» решили выяснить, почему же членам команды украинского президента так не терпится избавиться от Кличко.

Киевский градоначальник Виталий Кличко оказался на грани увольнения. Как пишут «Вести», по данным СМИ, глава офиса президента Украины Андрей Богдан направил в кабинет министров представление об увольнении главы города. В документе с подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению правительства. Позже пресс-секретарь главы кабмина Василий Рябчук подтвердил, что у Зеленского действительно направили такое представление. Журналисты «Вестей» решили выяснить, почему же членам команды Зеленского так не терпится избавиться от Кличко.

Как пишет издание, в офисе президента уже давно поговаривали о необходимости разделения должностей мэра Киева и главы городской администрации. Совмещая обе должности, Кличко фактически является единоличным всесильным и всемогущим хозяином столицы. Поэтому инициатива офиса президента явно не нравится киевскому градоначальнику.

«Ситуации, когда мэр исполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, нет ни в одной европейской столице. Если так нужно иметь в столице «своего» мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», — заявлял Кличко.

При этом столичный градоначальник призвал вспомнить события 2014 года на «майдане», которые, как он отметил, начинались с Киева и киевлян, которые были не согласны с методами управления, в том числе в городе.

«Я буду обращаться к киевлянам: хотят ли они, чтобы им сверху спускали человека, который будет управлять городом? В этом ключе развитие событий может быть разным», — отметил Кличко.

Как считают журналисты, представителям команды Зеленского так не терпится разделить эти две должности, для того чтобы поставить «своего человека» руководить столицей. Киев — самый богатый город на Украине, а его руководитель — крайне важная фигура при любых внутриполитических раскладах.

Первые слухи о том, что Зеленский хочет назначить своего человека на ресурсный Киев, поползли сразу после его победы на президентских выборах. Якобы одним из ключевых претендентов на должность главы города является гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко, которого несколько раз видели в Израиле, возле офиса Игоря Коломойского. Косвенно это подтвердил и сам Кличко. При этом предположив, что Ткаченко вместе со столичным застройщиком и бывшим чиновником городской администрации Андреем Ваврышем сейчас уполномочены быть кураторами по Киеву.

«Мне перезвонил господин Богдан и порекомендовал встретиться по вопросам Киева или с Ваврышем, или с Ткаченко. Я на это ответил: «Какие они имеют полномочия, должности, чтобы мэр Киева решал какие-то вопросы с этими людьми?» Потом мне позвонил Ваврыш, с которым я встретился ещё до появления видео, где он представляет проект нового офиса президента. Он попросил содействия Киевской городской госадминистрации по этому проекту», — сказал Кличко в одном из своих интервью.

Однако, как говорят эксперты, у Владимира Зеленского в руках есть все рычаги, чтобы назначить своего человека.

«Глав районных и областных государственных администраций назначает президент по представлению кабмина. И поскольку Киев имеет статус отдельного региона страны, тут есть и администрация, и выборные органы — городской совет и мэр», — сказал «Вестям» политолог Владимир Фесенко.