«Вести» выяснили, сможет ли команда Зеленского избавиться от Кличко

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Die Welt: Урсула фон дер Ляйен пообещала диалог с Россией «с позиции силы» Die Welt
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FP: оставшись без F-35 по инициативе США, Турция отправится за самолётами в Россию Foreign Policy
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Немецкий журналист заподозрил, что мужчины в политике мутировали в слабый пол Focus Online
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Польский политик: приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой неуместно Polskie Radio
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Gazeta Prawna: Россия хочет превратить Балтийское море в собственное озеро Gazeta Prawna
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Крупнейший кризис в НАТО — источники Times о последствиях покупки Турцией С-400 Times
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HuffPost: «никакого расизма, только бизнес» — законодатель встал на защиту американских рабовладельцев Huffington Post
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Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве. По его словам, ночью ему позвонил неизвестный, не представился и пригласил в СК.
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IBF объявила о сборе средств для семьи боксёра Дадашева
Международная боксерская федерация (IBF) объявила о начале сбора средств для семьи погибшего российского спортсмена Максима Дадашева.
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Арестован директор лагеря «Холдоми»
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова, где при пожаре погибли четыре ребёнка.
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В Госдуме оценили идею о бесплатном высшем образовании в некоторых регионах
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина прокомментировала в беседе с RT предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.
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Нурмагомедов возглавил список самых успешных российских звёзд по версии Forbes
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России в возрасте до 40 лет по версии Forbes.
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В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы
Столичный главк МЧС России сообщил, что информация о лесном пожаре на западе Москвы неверна, там проводят учения.
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Уголовное дело возбуждено по факту крушения МиГ-29 в Азербайджане
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением самолёта МиГ-29 азербайджанских ВВC. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) сообщила о хакерской атаке на официальный сайт чемпионата.
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На западе Москвы возник лесной пожар
На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес.
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СМИ: Дибала может стать самым дорогим трансфером «Тоттенхэма»
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» ведёт переговоры с туринским «Ювентусом» по трансферу аргентинского форварда Пауло Дибалы.
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На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Украина провела очередной этап испытаний ракетных комплексов «Ольха» с повышенной дальностью действия, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
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В Москве рассказали о салютах в честь 75-летия освобождения городов Европы
В Москве рассказали о салютах, посвящённых 75-летию освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков. Организатор акции — Минобороны России.
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Боксёр Матиас заявил, что опустошён новостью о смерти Дадашева
Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас выразил соболезнования в связи со смертью своего соперника, россиянина Максима Дадашева.
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Несанкционированный детский палаточный лагерь закрыли под Самарой
Инспекторы МЧС закрыли несанкционированный детский палаточный лагерь в Самарской области после трагедии в Хабаровском крае.
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FINA примет решение по протесту Кинг непосредственно перед полуфиналом
Международная федерация плавания (FINA) вынесет решение об апелляции сборной США на дисквалификацию Лилли Кинг накануне полуфинального заплыва на 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
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Космонавт Титов прокомментировал обложку Time о покорении Луны без флага России
Герой СССР, лётчик-космонавт Владимир Титов в беседе с Nation News прокомментировал обложку журнала Time о покорении Луны без флага России.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Задержан руководитель УФССП по Пермскому краю
Обвиняемый в получении взяток руководитель УФССП России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
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«Краснодар» объявил о трансфере футболиста «Сент-Этьена» Кабелля
Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о достижении договорённости с французским «Сент-Этьеном» по трансферу полузащитника Реми Кабелля.
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СМИ: Названы регионы, жители которых больше всего тратили на покупку смартфонов в первой половине 2019 года
В первые шесть месяцев 2019 года россияне тратили в среднем 16,2 тыс. рублей на покупку смартфонов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику МТС.
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В Татарстане вынесли приговор по делу об убийстве школьника
Бугульминский суд вынес приговор по делу об убийстве 16-летнего школьника и покушении на убийство его друга с матерью, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по Татарстану.
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В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной запущен в Крыму, сообщает пресс-служба Минтранса республики.
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СМИ: Дисквалификация Месси может быть увеличена до шести месяцев
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) пересмотрит наказание нападающего и капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.
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СМИ: В России утроилось количество случаев мошенничества с электронными ключами
В первом полугодии 2019 года количество обращений по поводу займов, оформленных на третье лицо с помощью электронной подписи, достигло 15,4% от общего объёма, сообщает газета «Известия» со ссылкой на саморегулируемую организацию «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). За аналогичный период 2018-го их было зарегистрировано 4,7%.
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СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода
Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Объединённого кредитного бюро (ОКБ).
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Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
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Ефимова высказалась о дисквалификации Кинг на ЧМ по водный видам спорта
Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала дисквалификацию американки Лилли Кинг во время квалификационного заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
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Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, стала первой представительницей России, возглавившей общемировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и Citymobil.
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В Киеве рассказали об историческом союзе с «независимым» Крымом
В Конституции Украины при президентстве Владимира Зеленского может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.
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Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика представят к госнаграде
Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, спасавшего от пожара детей в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, представят к госнаграде посмертно.
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Ибрагимович избежал дисквалификации за нанесение травмы сопернику
Дисциплинарный комитет североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) принял решение не дисквалифицировать форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
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В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Анкаре дипломата
Состояние раненого советника белорусского посольства в Турции Александра Поганшева после проведённой экстренной операции оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
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«Ливерпуль» не сумел обыграть «Спортинг» в контрольном матче
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» и португальский «Спортинг» сыграли вничью в контрольном матче.
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Сеул планирует консультации с Москвой и Пекином после пусков КНДР
Власти Южной Кореи планируют провести консультации с Россией и Китаем в связи с ракетными пусками КНДР.
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«Бенфика» обыграла «Фиорентину» в матче Международного кубка чемпионов
Португальский футбольный клуб «Бенфика» одержал победу над итальянской «Фиорентиной» в матче Международного кубка чемпионов.
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Все оставшиеся в «Холдоми» дети вывезены из лагеря
Всех детей, остававшихся в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, где ранее произошёл пожар, вывезли из учреждения.
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В Минобороны Японии прокомментировали пуски снарядов КНДР
Министр обороны Японии Такэси Ивая в эфире NHK прокомментировал запуск двух снарядов неопределённой модели северокорейской стороной.
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Жертвами ДТП в Челябинской области стали пять человек
В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что в результате ДТП с участием ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111 в Аргаяшском районе погибли пять человек.
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В США проведут расследование после поединка Дадашев — Матиас
Атлетическая комиссия американского штата Мэриленд (MSAC) проведёт расследование после поединка между россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, передаёт The Washington Post.
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В России предложили создать инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя
Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Росалкогольрегулирование с предложением подготовить инструкцию для населения по выявлению контрафактного алкоголя. Текст обращения есть в распоряжении RT.
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В ГД предложили сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах
Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову проект, который предлагает сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.
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Оставшихся в лагере «Холдоми» детей вывезут 25 июля
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко заявила, что всех детей, оставшихся в лагере «Холдоми», где ранее произошёл крупный пожар, вывезут в четверг, 25 июля.
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла почти до 907 тысяч га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за прошедшие сутки выросла почти до 907 тыс. гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный лесопожарный центр.
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В Москве 25 июля ожидается до +25 °С
В Москве в четверг, 25 июля, ожидается +25 °C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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В Пентагоне готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий
Новый глава американского оборонного ведомства Марк Эспер заявил, что США не стремятся к эскалации напряжённости в регионе Персидского залива и готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий.
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Соловьёв рассказал об «обиде» Зеленского на Путина
Телеведущий Владимир Соловьёв в своём Twitter выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «обижен» на российского лидера Владимира Путина.
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Объявлен лонг-лист Букеровской премии — 2019
Опубликован лонг-лист претендентов на получение Букеровской премии 2019 года — престижной награды в области литературы.