Bild: Кличко рассказал об «удивительных параллелях» между Украиной и Венесуэлой

Протесты в Венесуэле напоминают события зимой 2014 года — такое мнение выразил Виталий Кличко в своей статье для издания Bild. Хуан Гуаидо выходит на улицу и борется за народ, также как и лидеры «майдана» в 2014 году, пишет украинский политик. Кроме того, ещё одна параллель заключается во «вмешательстве России», которая хочет помешать протестам.

«Когда я вижу по телевизору, как Хуан Гуаидо борется за лучшую жизнь в своей стране, то вспоминаю о нашей революции на Майдане в Киеве зимой 2014 года», — пишет Виталий Кличко на страницах журнала Bild.

Несмотря на то, что Венесуэла очень далека, между ней и Украиной можно провести удивительные параллели, отмечает украинский политик. «Гуаидо хочет победить коррупцию и установить демократию — такие же основные цели были и у «майдана». И, также как и нам тогда, Гуаидо грозит арест, потому что он выходит на улицу и борется за свой народ».

Кличко пишет, что Гуаидо впечатляет его, потому что он сумел объединить оппозицию против Николаса Мадуро. Мэр Киева обвиняет президента Венесуэлы в том, что он допустил в своей стране голод, а также пытался подавлять протесты с помощью насилия.

Кроме того, ещё одна параллель, проводимая Кличко, заключается во вмешательстве России: политик обвиняет Москву в желании воспрепятствовать наступлению свободы и демократии в Венесуэле, поскольку Мадуро «подконтролен» Владимиру Путину.

Кличко выражает надежду на то, что ЕС и далее будет выражать свою поддержку в адрес Гуаидо, а также убеждён в том, что Венесуэле нужны повторные выборы: «никто не сможет объяснить, почему в стране с самыми большими запасами нефти в мире люди должны голодать. Я полностью убеждён в том, что если Гуаидо выиграет выборы, то бедность, наконец-то, сможет быть преодолена».

Киевский мэр также отметил, что фотографии венесуэльских пустых магазинов и голодающие люди напомнили ему о социализме, при котором он сам когда-то жил.