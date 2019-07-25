112: задержанный российский танкер СБУ признала вещдоком в деле о блокаде украинских кораблей в Керченском проливе

СБУ задержала российский танкер, который использовался для блокировки украинских военных кораблей, которые пытались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Как передаёт «112 Украина», группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников завершили обыск на танкере, изъяли документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы.
Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер, который блокировал украинские «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщила пресс-служба СБУ.
24 июля в порт Измаил под флагом России зашел танкер NIKA SPIRIT. По номеру он был идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который использовали для перекрытия Керченского пролива.
Сейчас группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников завершили обыск на танкере, чтобы установить фактические обстоятельства дела, изъяли документы, записи радиопереговоров, бортовые журналы.
Кроме того, допросили членов команды, изъяли документы, необходимые для установления истины в производстве. Судно NIKA SPIRIT признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.
По версии украинского следствия, по прямому приказу высшего руководства ФСБ российские пограничники с применением оружия заблокировали военные корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе с применением танкера NEYMA. Чтобы скрыть причастность танкера к этим действиям, российские владельцы сменили название на NIKA SPIRIT.
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