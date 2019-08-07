112: Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате из-за обострения в Донбассе

Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четвёрки» встретиться как можно скорее из-за обострения ситуации в Донбассе. Как передаёт «112 Украина», накануне появилась информация о гибели четырёх украинских военнослужащих в зоне конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четвёрки» встретиться как можно скорее после обнародования информации о гибели четырёх украинских военнослужащих в Донбассе. Как передаёт «112 Украина», соответствующее обращение он написал на странице в Facebook.

«Я призываю лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата: Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что так называемое хлебное перемирие длилось 17 дней.

«Четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомёта. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне хочет мира. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто мира не хочет», — подчеркнул глава государства.