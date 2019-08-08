112: Зеленский пообещал заставить Россию уважать международное право

Владимир Зеленский заявил, что Россия обязательно понесёт ответственность за её действия в отношении Украины. Как сообщает «112 Украина», украинский президент добавил, что Киев вместе с международными партнёрами обязательно найдут путь, который заставит Россию уважать международное право.

Россия обязательно понесёт ответственность за свои действия в отношении Украины. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции.

«Мы вместе обязательно найдём путь, который заставит Россию уважать международное право, вернёт мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключённых Кремля», — заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции.

Он выразил уверенность, что Украина и Турция совместными усилиями изменят ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму.

Президент Украины также сообщил, что «угрозы милитаризации в оккупированном Крыму*, нарушения прав человека на полуострове и преследования крымско-татарского народа» были одними из ключевых тем в ходе переговоров с президентом Турции.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).