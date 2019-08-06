New York Times сравнила Путина и Зеленского с боксёрами на ринге

В команде Владимира Зеленского утверждают, что украинский президент не пытается стать антагонистом Владимира Путина, однако, как пишет The New York Times, данное соперничество уже началось. Но, как отмечает издание, пока что вот уже два месяца Путин и Зеленский, подобно двум боксёрам на ринге, двигаются на некоторой дистанции друг от друга и наносят лишь лёгкие удары.

Помощники Владимира Зеленского настаивают, что в фокусе его внимания находится внутреннее переустройство страны и что он не пытается стать антагонистом Владимира Путина, однако, как пишет The New York Times, это соперничество уже происходит. Отношения Украины с Россией являются той осью, вокруг которой вращаются многие наиболее острые проблемы Европы в области безопасности, и Зеленский подходит к этой проблеме на основе комбинации, состоящей из упорства и стратегической щедрости, обращаясь при этом к русскоговорящим людям, о завоевании симпатии которых его националистически настроенный предшественник не мог и мечтать.

Как отмечает издание, избирательная кампания Зеленского была построена на обещании покончить с конфликтом в Донбассе, и это породило чувство осторожного оптимизма среди западных дипломатов. 11 июля Зеленский даже позвонил Путину, что свидетельствует о том, что обе стороны готовы к установлению контакта.

«Однако, подобно двум боксёрам на ринге, Путин и Зеленский вот уже два месяца двигаются по кругу на некоторой дистанции друг от друга, пританцовывают и наносят друг другу лёгкие удары левой рукой», — пишет автор статьи.

Путин ответил на избрание Зеленского предоставлением российских паспортов русскоговорящим жителям Донбасса. Ответом Зеленского стал его призыв к российской оппозиции.

«Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест, а также право не иметь свободных и конкурентных выборов», — заявил Зеленский.

Он также предложил украинские паспорта «тем россиянам, которые больше всего страдают от репрессивных мер российского правительства».

Как заключает издание, Зеленский находится на посту президента всего два месяца, и у него предостаточно возможностей для совершения ошибок. Он уже один раз споткнулся, когда предложил запретить приём на государственную службу тех людей, которые работали на его политического оппонента, бывшего президента Украины. Вместе с тем члены его команды по внешней политике хотят перенести поле битвы с Украины в Россию, воспользовавшись для этого его давно существующей популярностью у россиян, основанной, в основном, на комедийных телепрограммах и фильмах невысокого уровня.