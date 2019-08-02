AC: победа Зеленского открыла путь для «большой сделки» Запада с Россией по Украине

Благодаря победе на украинских выборах Владимира Зеленского у Запада и Киева появился уникальный шанс заключить с Москвой мир, пишет The American Conservative. Как отмечает журнал, Вашингтон может восстановить отношения с Москвой и склонить ту к отказу от «интервенции» в Донбассе, если он откажется от расширения НАТО, снимет санкции, даст Киеву возможность выбирать экономических партнёров, а также неофициально признает присутствие России в Крыму.

Украинская политическая революция подошла к концу: страна недавно избрала президентом комика Владимира Зеленского, который разгромил своего предшественника на выборах со счётом три к одному. Его партия получила большинство голосов в парламенте впервые после развала Советского Союза. Теперь же Зеленский, который фактически смёл с пути партии, выступающие за конфронтацию с Москвой, должен использовать свой значительный потенциал для того, чтобы заключить с Россией мир, пишет The American Conservative.

США и Европа могут помочь скрепить эту сделку. В частности, администрация Трампа должна положить конец разворачивающейся холодной войне между Москвой и Вашингтоном. «В этом конфликте нет необходимости, и он не входит в интересы ни одной из сторон», — считает издание.

Президента России Владимира Путина нельзя назвать ни западным либералом, ни другом Америки. Он преследует свои собственные цели, не обращая внимания на желания Вашингтона. «Наиболее спорный момент заключается в том, что он последовал примеру США, вмешиваясь в выборы других стран ради получения политического преимущества», — отмечает журнал.

Когда отношения между сторонами начали ухудшаться, Москва воспользовалась возможностью помешать американскому курсу по всему миру. Несмотря на серьёзное давление Вашингтона, Россия помогла устоять «режиму» Асада в Сирии, поддержала президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ослабила экономическое наступление США на Северную Корею и разрушила кампанию президента США Дональда Трампа «по оказанию максимального давления» на Иран, а также «манипулировала европейскими правительствами».

Некоторые из этих шагов (как, например, в Сирии) отражают долгосрочные интересы России, в то время как другие (например, в Венесуэле) нужны были в основном для ослабления позиций Вашингтона.

«Однако в крахе российско-американских отношений виноват не только один Путин, — полагает The American Conservative. — Рассекреченные документы ясно показывают, что Вашингтон соврал Москве насчёт своих планов по расширению НАТО. Безразличная к болезненной реакции России администрация Клинтона придвинула границу западного альянса на расстояние в пару сотню миль от Санкт-Петербурга. США проигнорировали интересы России на Балканах и попытались вытеснить оттуда Москву, параллельно расчленяя традиционного славянского партнёра этой страны — Сербию. С помощью денег и влияния администрация Клинтона помогла удержаться у власти Борису Ельцину, в то время как российская экономика разграблялась под флагом — но не в реальности — перехода к рыночной экономике».

Администрация Буша продолжала высказываться за расширение НАТО и включение в альянс Грузии (которая, видимо, ожидая американской поддержки, начала с Россией настоящую войну) и Украины, которая на протяжении долгого времени была составной частью Российской империи и Советского Союза. В 2014 году Европа попыталась перетянуть Украину в западный экономический лагерь: Вашингтон и Брюссель поддержали «уличный путч» против дружелюбно настроенного по отношению к Москве украинского президента, который одержал честную победу на выборах. Впоследствии американские чиновники в открытую обсуждали своих фаворитов на этот пост.

По мнению издания, хотя эти обстоятельства и не оправдывают «войну Москвы на Украине и насильственную аннексию* Крыма», поведение Запада противоречит утверждению о том, что «Путин — это новый Гитлер, стремящийся к мировому господству».

Москва не смогла бы завоевать Европу, даже если бы и хотела: в экономическом плане континент сильнее России в 10 раз, а по численности населения превосходит эту страну в три раза. Несмотря на то что Москва восстановила свою армию, она является «упадочной державой», которая стремится к тому, чтобы Запад уважал её интересы.

«Поменяйте Украину на Мексику, и Вашингтон был бы крайне недоволен российским «вмешательством» — согласно доктрине Монро. Вашингтонцы, негодующие по поводу поведения Москвы, требовали бы, чтобы Америка предприняла такие же агрессивные шаги», — уверен журнал.

На данный момент Москва и Вашингтон кажутся противниками, тяготеющими к откровенной вражде. Действия России особенно возмущают конгресс, члены которого пытаются наказать любого, кто им перечит.

«Тем не менее антироссийские санкции потерпели полнейшее фиаско. Правительство Путина не вернуло Крым, не бросило сепаратистов в украинском Донбассе, не покинуло Сирию, не отказалось от поддержки Николаса Мадуро в Венесуэле, не изменило каким-либо образом свой внешнеполитический курс. При этом Москва вряд ли пойдёт на это, даже если США усилят давление. В то же время Россия избавилась от вбитого Никсоном между Москвой и Пекином клина: теперь эти страны сотрудничают в пику Америке», — пишет The American Conservative.

Избрание Зеленского даёт Украине, Европе и Америке шанс на восстановление отношений с Россией, подчёркивает журнал. Во время своей предвыборной кампании украинский лидер призывал к переговорам с Россией, но обещал не отдавать украинскую территорию. С тех пор он агрессивно отвечал на любое давление Путина.

Когда Москва предложила российские паспорта жителям Донбасса, Зеленский позволил россиянам подавать прошения об украинском гражданстве. Кроме того, недавно Киев захватил российский танкер в ответ на задержание Москвой трёх украинских судов.

В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным новый украинский лидер предложил тому обмен пленными, дал понять о готовности положить конец блокаде «мятежных регионов» и выдвинул идею переговоров, на которых будут присутствовать Дональд Трамп и несколько европейских лидеров. Располагая большинством в парламенте, Зеленский может провести любой закон, необходимый для заключения мирного соглашения. Конец же войны позволит ему сконцентрироваться на реальных экзистенциональных угрозах Украине: коррупции, нищете, экстремизме и отчаянии.

Для заключения соглашения потребуется компромисс, в том числе и со стороны американских законодателей, которых, судя по всему, больше интересуют громкие фразы. Однако такой исход всё равно возможен — при том условии, что все стороны смирятся с неприятной, но неумолимой реальностью. «Прохладный мир куда лучше нынешней тёпленькой войны», — уверен журнал.

Во-первых, НАТО должно дать понять, что дальнейшего расширения альянса не будет. В случае мирного разрешения конфликта на Украине войска и базы альяса приближаться к границам России не будут — особенно в Грузии и на Украине. Вместо этого блоку стоит заняться восстановлением контактов с Москвой.

Во-вторых, Минские соглашения необходимо доработать и применить на практике. В их рамках Киев предоставит автономию затронутому войной региону, а Россия прекратит поддерживать «сепаратистов». Вместе с тем правительство Путина прекратит расшатывать обстановку и займётся её стабилизацией, признав, что зажиточный сосед на границе России улучшит её положение с точки зрения экономики и безопасности.

В-третьих, Запад снимет с России санкции, после чего стороны вернутся к нормальным торговым отношениям. Тем не менее юридические механизмы для повторного и быстрого введения санкций — на случай если Москва нарушит договорённости — сохранятся.

В-четвёртых, Москва откажется от дальнейшего «вмешательства» в американскую и европейскую политику. Под этот пункт, в частности, попадает киберактивность, финансирование политических объединений и взлом избирательных систем. Взамен Вашингтон признает, что вмешивался в политику в прошлом и откажется от будущего вмешательства в российские дела, включая финансирование частных политических организаций.

В-пятых, Украина будет вольна в выборе своих коммерческих партнёров и сможет заключать экономические соглашения как с Востоком, так и с Западом. Хотя Москва и может заявить право на большую степень влияния в вопросах безопасности, подобных претензий в сфере инвестиций и торговли она предъявлять не сможет. Россия «прекратит использовать свою монополию на газ в качестве оружия»; взамен Вашингтон перестанет возражать против «Северного потока — 2».

В-шестых, вопрос окончательного статуса Крыма будет отложен на будущее. Формально отказываясь одобрять переход этой территории, Украина и Запад неофициально признают, что Россия вряд ли вернёт полуостров. Продолжая выступать за возвращение Крыма, они предложат референдум. Затем Вашингтон, Брюссель и Киев выступят за формальное решение: референдум о принадлежности полуострова, который пройдёт в присутствии международных наблюдателей.

«Для Америки выгоды такого мира очевидны. Москва прекратит дестабилизировать Украину, в то время как американцы больше не будут принимать участие в конфликте, который не имеет никакого отношения к их безопасности. Российско-американские экономические связи будут восстановлены, а Москва прекратит вмешиваться в политику. Вашингтон может развить этот успех, убедив Россию изменить свою позицию по Кубе и Венесуэле, а также заручившись поддержкой или молчаливым одобрением Москвы по другим серьёзным проблемам, в частности Ирану и Северной Корее. И, наконец, США смогут сконцентрироваться на том, чтобы отделить Москву от Китая», — считает издание.

Без всяких сомнений, продолжает The American Conservative, такой пакет мер встретит сильное противодействие, особенно в Киеве. Очевидно, что, хотя только Украина может определить собственные приоритетные цели, США и Европа должны проинформировать Киев, что их интересы требуют отказа от любых намерений по включению Украины в НАТО.

«Неизвестно, как Зеленский отнесётся к подобному предложению. Однако у него будет достаточно причин пойти на соглашение, которое покончит с российской военной интервенцией и гарантирует его стране возможность свободного выбора экономического пути. Крым не вернётся, однако это и так практически невозможно при любом сценарии за исключением полномасштабной войны. При этом Украине необязательно формально признавать потерю территорий», — советует журнал.

«В любом случае Вашингтону следует сделать шаг вперёд и заключить сделку, которая пойдёт на пользу интересам Америки. Для этого потребуется минимизировать военные гарантии США по отношению к Украине, которая хоть и может быть полезным другом, но она не должна зависеть от Вашингтона в плане обороны. Это также будет означать, что к России надо будет относиться не как к противнику», — подводит итог The American Conservative.