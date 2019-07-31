WSJ: сближение Москвы и Пекина обусловлено заметным ростом мощи США

Эксперты полагают, что сближение России и Китая происходит из-за того, что Москва решила, будто дверь на Запад для неё закрыта, и это приведёт к полной изоляции. Однако, как пишет The Wall Street Journal, существует ещё один важный фактор, который способствует сближению Москвы и Пекина: обе страны обеспокоены заметным ростом мощи Америки на мировой арене.

На прошлой неделе российские и китайские военные самолёты испытали системы противовоздушной обороны Южной Кореи и Японии. Как пишет The Wall Street Journal, этот инцидент стал очередным свидетельством укрепления альянса между Россией и Китаем. Уходящий в отставку директор Национальной разведки США Дэн Коутс утверждает, что сейчас эти два супергиганта Евразии так же близки друг к другу, как и в 1950-х годах. От Венесуэлы и Сирии до Сербии обе эти страны стараются подорвать интересы Запада. Кроме того, они всё активнее сотрудничают в Африке к югу от Сахары и уже нашли способы ослабить соперничество друг с другом в Центральной Азии.

Как пишет издание, эксперты считают, что сближение России и Китая происходит из-за того, что Москва решила, будто дверь на Запад для неё закрыта. Евросоюз слишком слаб, слишком нерешителен и слишком либерален, чтобы стать надёжным партнёром путинской России. Президент Трамп слишком непредсказуем, а конгресс США настроен слишком воинственно, чтобы США могли помочь в реализации интересов России. В результате России приходится выбирать между альянсом с Китаем и изоляцией.

Однако, как отмечает автор материала, существует один важный фактор, который способствует сближению Москвы и Пекина: это заметный рост влияния США. Влияние Вашингтона растёт вместе с его способностью навязывать свою волю другим странам, и теперь он гораздо чаще демонстрирует готовность использовать свою мощь в подрывных целях. Россия и Китай решили более тесно сотрудничать друг с другом во многом потому, что обе эти страны обеспокоены ростом мощи Америки.

Рост мощи Америки объясняется тремя факторами. Во-первых, успех метода гидроразрыва пласта и связанных с ним технологий в совокупности с более широким применением на Западе энергии, получаемой из возобновляемых источников, делают мировые энергетические рынки более устойчивыми. Во-вторых, постепенное совершенствование информационных технологий даёт властям США возможность отслеживать сложные транзакции и обеспечивать исполнение вторичных санкций, и Москва и Пекин не могут не понять, что однажды эти законы вполне могут быть использованы и против них. Третий фактор — это сам президент Трамп. Используя торговлю и тарифы в качестве инструментов на переговорах, он сумел увеличить влияние Америки.

«Китай отреагировал на усиление международного соперничества укреплением своих отношений с одним из своих стратегических партнёров. Если рассматривать соперничающие устремления двух наращивающих мощь держав с разрушительными экономическими, военными и культурными последствиями информационной революции, нам станет гораздо легче, если не устранить, то хотя бы понять причины нашего волнения», — подводит итог автор материала.