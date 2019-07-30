New Statesman: Зеленский не может одновременно служить народу и олигархам

Новый президент Украины обещает покончить с взяточничеством, но его заявления о борьбе с коррупцией на высшем уровне выглядят сомнительно, считает обозреватель New Statesman Дэвид Кларк. По его словам, наибольшую тревогу вызывает связи Владимира Зеленского и людей из его команды с олигархом Игорем Коломойским, которого обвиняют в рейдерских захватах, отмывании денег и мошенничестве.

Владимир Зеленский не может быть одновременно слугой народа и слугой олигархов. После внушительной победы его партии на парламентских выборах новый украинский президент получил беспрецедентную свободу действий, чтобы выполнить свои предвыборные обещания. Самое важное из них — позволить своим гражданам жить без коррупции и взяток, пишет обозреватель New Statesman Дэвид Кларк.

Команда Зеленского планирует ряд новых инициатив, направленных на искоренение взяточничества на низовом уровне, в том числе переход к электронному правительству и устранение мелких нормативных актов, которые позволяют чиновникам требовать взятки за предоставление базовых услуг. Эта проблема долгое время была «проклятием» украинской жизни и серьёзным препятствием для предпринимательства, поэтому радикальные меры могут изменить повседневный опыт простых избирателей. Однако искренность заверения президента, что он покончит с коррупцией в верхушке украинского общества, следует поставить под сомнения, считает автор статьи.

Во время предвыборной кампании партию Зеленского «Слуга народа» обвиняли в том, что она продолжает старую украинскую практику — продаёт места в избирательном списке. Подобная афера процветает потому, что партии получают деньги, а прошедшие в парламент кандидаты имеют возможность многократно окупить свои вложения, требуя взяток в обмен за голоса и другие услуги, поясняет Кларк.

«Ни один парламентарий не может на законных основаниях претендовать на звание слуги народа, если он готов продать свои голоса влиятельным группировкам. Это не походит на более чистую политику, за которую, как думали украинцы, они голосовали», — подчёркивает публицист.

На его взгляд, «ещё более зловещим» выглядит неспособность Зеленского развеять впечатление, что он до сих пор остаётся младшим партнёром олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в рейдерских захватах, отмывании денег и мошенничестве. Более того, президент только усилил этим сомнения, назначив в апреле адвоката Коломойского Андрея Богдана главой своей администрации.

По некоторым данным, Богдан обладает невероятным влиянием в офисе президента. Кроме того, многие новые депутаты в партии Зеленского имеют связи с Коломойским через его медиа империю или политическое движение «Украинское объединение патриотов» (УКРОП).

Большая часть беспокойства об этих отношениях связана с будущим «ПриватБанка». Этот крупнейший коммерческий банк Украины принадлежал Коломойскому, но в 2016 году он был национализирован после того, как в его балансе обнаружилась недостача $5,65 млрд. Это решение теперь является предметом ожесточенного правового спора, которые включает обвинения в мошенничестве против Коломойского, встречное требование олигарха компенсировать ему потери в размере $2 млрд и слушания в Апелляционном суде Лондона.

Международные кредиторы — одни из тех, кого волнуют намерения Зеленского. Примечательно, что за два дня до президентских выборов представители МВФ в Киеве опубликовали заявление, в котором напомнили украинскими политикам, что национализация «ПриватБанка» была необходима, чтобы гарантировать финансовую стабильность, и призвали «продолжить усилия по восстановлению убытков от бывших владельцев и связанных сторон». Но их призыв выглядит, как стремление выдать желаемое за действительное, полагает автор статьи.

На кону стоит важный вопрос, касающийся целостности украинского финансового сектора и желания администрации Зеленского защищать независимость Национального банка Украины (НБУ). За последние шесть лет около ста банков были объявлены НБУ неплатежеспособными в рамках его усилий по очистке банковской отрасли. Многие из их бывших владельцев стали частью «неформальной олигархической коалиции», которая хотела бы ослабить полномочия НБУ по банковскому надзору и вернуться к тем дням, «когда они фактически могли управлять украинскими банками как личной казной», обращает внимание Кларк.

На следующий день после президентских выборов экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, ответственная за национализацию «ПриватБанка», стала фигурантом уголовного расследования и целью нападок в Facebook якобы из-за её причастности к коррупционным схемам времён Януковича. Кампанию в соцсетях начал журналист телеканала Коломойского «1+1» Александр Дубинский, который прошел в Раду от партии Зеленского.

По-видимому, эти атаки являются частью усилия подорвать независимость НБУ и сделать его более восприимчивым к внешнему влиянию при принятии решений, касающихся неплатежеспособности финансовых организаций и других вопросов регулирования. Одним из них является нерешенный вопрос о местном филиале Сбербанка, оказавшемуся под санкциями с начала украинского кризиса в 2014 году, рассуждает автор статьи.

По его словам, регулирующие органы испытывают всё большее давление со стороны олигархов, стремящихся приобрести прибыльный портфель ссуд и активов украинского подразделения Сбербанка, хотя его продажа нарушит национальные и международные санкции. НБУ «мудро отказывается нарушать правила».

Борьба «ПриватБанк» и Сбербанк Украины является важным показателем отношения администрации Зеленского к финансовому сектору и серьёзности её обещания искоренить коррупцию. «Ползучее возвращение олигархического влияния» на банковский надзор может навредить усилиям, призванным бороться с отмыванием денег, прививать культуру рационального банковского дела и гарантировать макрофинансовую стабильность. Это также приведет к прекращению финансовой поддержки со стороны МВФ и других международных кредиторов, в результате чего Украина окажется на грани дефолта, предупреждает публицист.

Западные правительства и международные финансовые институты должны решительно и единодушно сигнализировать о своих опасениях президенту Зеленскому и его новому правительству. Следует четко указать, что независимый банковский надзор и регулирование — это черта, которую нельзя переходить, если Киев хочет получать постоянную поддержку, и что дело «ПриватБанка» является контрольной проверкой приверженности Украины реформам, заключает Дэвид Кларк.