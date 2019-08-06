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24 канал: у Зеленского рассказали, как Украина будет работать с Россией в ПАСЕ

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина будет продвигать свои интересы в ПАСЕ, несмотря на то что в данной организации присутствует Россия. Как передаёт «Телеканал новин 24», депутат от партии Зеленского, дипломат Богдан Ярёменко заявил, что задача Украины — не в исключении России, а в продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины.
24 канал: у Зеленского рассказали, как Украина будет работать с Россией в ПАСЕ
Reuters
В партии «Слуга народа» заявили, что необходимо продвигать интересы Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на то что там участвует и Россия. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил депутат от президентской партии, дипломат Богдан Ярёменко.
 
Ярёменко отметил, что ПАСЕ — это та площадка, где можно и надо договариваться. 
 
«ПАСЕ — организация парламентов. Там нет какой-то одной установки — иди договаривайся, иди говори. У тебя всегда будут победы и поражения. В одних случаях тебя будут поддерживать, в других — ты где-то не дотянешь», — добавил он.
 
«Наша задача — не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся. Это можно делать и с Россией, и без России», —  заявил он.
 
Ярёменко ответил, что Совет Европы «поставил под сомнение преданность принципам», и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств.
 
«Но мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес — не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся», — отметил Ярёменко.
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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