Американский корреспондент: Путин превращает оружейный экспорт в яблоко раздора для Запада

Владимир Путин применяет продажи российских вооружений в качестве политического инструмента, пытаясь поссорить западные страны с их отдельными союзниками, заявил в эфире CNN корреспондент The New York Times Дэвид Сэнгер. Ранее президент России предложил Саудовской Аравии закупить российские комплексы ПВО. Как отметил журналист, Москва уже применила такую тактику в отношении Турции, поставив ей С-400.

Саудовские системы ПВО не сработали как надо, что не упустил из виду российский президент Владимир Путин — ранее на этой неделе он сделал саудовцам коммерческое предложение. Вот как это произошло.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Чтобы защитить «свой род», свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент Эрдоган, закупив у России С-400. Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии.



Внештатный обозреватель The Atlantic Хассан Хассан высказал по этому поводу вот такую мысль: «Потрясающе просто: на саммите с двумя главными противниками Саудовской Аравии в регионе Путин заявляет, что Эр-Рияду следует закупить российские комплексы ПВО, чтобы защитить от любых посягательств свою инфраструктуру — а президент и министр иностранных дел Ирана тем временем смотрят на это всё и хихикают». И они действительно смеялись — но над кем? Над саудовским принцем? Над президентом США? Или над обоими?



ДЭВИД СЭНГЕР, корреспондент The New York Times по вопросам нацбезопасности: Лично мне в заявлениях Путина показалось наиболее примечательным то, что они были очень похожи на рекламу на Amazon: человек рекламирует свои комплексы ПВО, а дальше идут два хороших отзыва: один — от турков, а другой — от Ирана. Правда похоже?



Этот ход Путина может сработать. Он пытается, продавая свои вооружения, разрушать союзы на Западе — он, например, продал свои комплексы Турции, которая является членом НАТО, а теперь высказывается за поставку этого оружия Саудовской Аравии.



Я не думаю, что у него это получится, однако то, что Москва ведёт себя так агрессивно и применяет свой оружейный экспорт в настолько политическом ключе, очень любопытно. Кстати, так же поступил и президент Трамп в заявлениях, которые вы показали ранее.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 18 сентября 2019 года.