Independent: Трамп предупредил Иран, что США готовы к войне
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы войны с Ираном, однако США готовы к ней «лучше, чем какая-либо другая страна», передаёт The Independent.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы войны с Ираном, однако США готовы к ней «лучше, чем какая-либо другая страна», передаёт The Independent.
Саудовская Аравия пока не отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина купить у России комплексы С-300 или С-400, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал выход футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на свободу по УДО.
Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, рассказала, когда суд рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении её подзащитного.
В ходе инцидента на занятиях под Смоленском двое военнослужащих Росгвардии получили травмы, один из них погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный округ Войск национальной гвардии.
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.
Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту смерти от отравления неизвестной жидкостью четырёх человек под Тверью.
Международный союз конькобежцев (ISU) проведёт в Алма-Ате турнир памяти погибшего в 2018 году бронзового призёра Игр-2014 фигуриста Дениса Тена.
Кирилл Кокорин, брат футболиста Александра Кокорина, прокомментировал свой выход на свободу по УДО.
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что его подзащитный, а также Александр Кокорин и его брат Кирилл смогут покидать пределы России по условиям УДО.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» ещё не вёл переговоров о возможном подписании контракта с вышедшим на свободу полузащитником Павлом Мамаевым.
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
Служебная проверка начата в отношении советника губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светланы Опенышевой после селфи в «шоколадной» ванне.
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, отреагировала на освобождение мужа из колонии по УДО.
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию, согласно которой вышедший на свободу форвард Александр Кокорин будет выступать за его команду на правах аренды из петербургского «Зенита».
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о «формуле» украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе.
Глава отдела по внешнеполитическим связям администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Санкт-петербургский «Зенит» подал заявление в комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков на регистрацию вышедшего на свободу нападающего Александра Кокорина.
Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба компании.
Вышедший на свободу футболист Александр Кокорин будет выступать за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита».
У четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.
Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, отреагировала на освобождение сыновей из колонии по УДО.
В МИД КНР осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и призвали воздержаться от эскалации конфликта в регионе.
Ассистент главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Рик Ковальски оценил игру российского форварда Никиты Гусева.
Национальная полиция Киевской области возбудила уголовное дело по факту поджога дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут допинг-тестирования перед поединком и после него.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) объявила, что не намерена досрочно расторгать действующее коллективное соглашение с лигой.
Тренер Александр Петренко, который судил матчи с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области, рассказал, где футболисты хотят продолжить карьеру.
Прокуратура обратилась с апелляцией на решение суда, ранее отклонившего иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребёнком на несогласованную акцию в Москве.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) огласила окончательную заявку, составленную из российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, на чемпионат мира 2019 года в Катаре.
Генеральный директор и вице-президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал выход на свободу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоде Сухробу Ходже из-за конфликта на границе двух стран.
Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, вышедшие из колонии по УДО, до конца текущего года останутся под контролем правоохранительных органов.
Адвокат Юрий Падалко сообщил, что вышедший из колонии футболист Александр Кокорин подписал новый контракт с санкт-петербургским клубом «Зенит».
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Кирилл Логинов, отчим футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, около здания колонии наехал на ногу одному из журналистов.
В МВД Украины сообщили, что одной из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой является поджог, сообщает «Громадське».
Московский «Локомотив» прибыл в Германию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В 17 регионах России в 2019 году сотрудники ФСБ и МВД России выявили законспирированные ячейки террористов.
Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Южной Кореи Хан На Лэ в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в южнокорейском Сеуле.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.
Россиянка Варвара Флинк одержала победу над представительницей Японии Нао Хибино в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в японской Осаке.
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что нефтяные биржи продолжат реагировать на ситуацию в Саудовской Аравии.
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Осаке.
Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает издание «Новое время».
Эстония должна быть в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в эфире телеканала ETV.