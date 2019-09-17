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Independent: Трамп предупредил Иран, что США готовы к войне

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Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает в нападении на саудовские нефтяные заводы Иран, пригрозив, что его страна готова к войне «больше, чем кто-либо», пишет The Independent. Тем не менее глава Белого дома добавил, что хотел бы избежать подобного конфликта.
Independent: Трамп предупредил Иран, что США готовы к войне
Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы войны с Ираном, однако США готовы к ней «лучше, чем какая-либо другая страна», передаёт The Independent.

По словам Трампа, «похоже» на то, что именно Иран стоит за недавними атаками на нефтедобывающие заводы в Саудовской Аравии, которые привели к сокращению добычи и росту мировых цен на нефть.
 
«Мы рассматриваем это в данный момент. Вариантов много, но я смотрю сейчас не на них. Мы хотим определить, кто это сделал. Мы говорим с Саудовской Аравией и другими соседями. Мы обсуждаем это все вместе. Посмотрим, что произойдёт», — заявил глава Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем и заместителем премьер-министра Бахрейна Сальманом бен Хамадом.
 
Тем не менее президент США выразил желание по возможности избежать конфликта. «Нет, мы не хотим ни с кем войны, но мы готовы к ней больше, чем кто-либо», — отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, готовится ли Вашингтон к военным действиям против Тегерана.
 
При этом в исламской республике отрицают причастность к нападениям в Саудовской Аравии, ответственность за которые взяли повстанцы-хуситы в Йемене.
 
«Мы осуждаем эти обвинения как неприемлемые и абсолютно необоснованные», — приводит  The Independent слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави. 
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источник
Independent Великобритания Европа
теги
Дональд Трамп Иран Саудовская Аравия США
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