Independent: Трамп предупредил Иран, что США готовы к войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает в нападении на саудовские нефтяные заводы Иран, пригрозив, что его страна готова к войне «больше, чем кто-либо», пишет The Independent. Тем не менее глава Белого дома добавил, что хотел бы избежать подобного конфликта.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы войны с Ираном, однако США готовы к ней «лучше, чем какая-либо другая страна», передаёт The Independent.

По словам Трампа, «похоже» на то, что именно Иран стоит за недавними атаками на нефтедобывающие заводы в Саудовской Аравии, которые привели к сокращению добычи и росту мировых цен на нефть.

«Мы рассматриваем это в данный момент. Вариантов много, но я смотрю сейчас не на них. Мы хотим определить, кто это сделал. Мы говорим с Саудовской Аравией и другими соседями. Мы обсуждаем это все вместе. Посмотрим, что произойдёт», — заявил глава Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем и заместителем премьер-министра Бахрейна Сальманом бен Хамадом.

Тем не менее президент США выразил желание по возможности избежать конфликта. «Нет, мы не хотим ни с кем войны, но мы готовы к ней больше, чем кто-либо», — отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, готовится ли Вашингтон к военным действиям против Тегерана.

При этом в исламской республике отрицают причастность к нападениям в Саудовской Аравии, ответственность за которые взяли повстанцы-хуситы в Йемене.

«Мы осуждаем эти обвинения как неприемлемые и абсолютно необоснованные», — приводит The Independent слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.