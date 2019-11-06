CNN: Иран сделал очередной шаг на пути к ядерному оружию

Тегеран отошёл от ядерной сделки ещё на один шаг, объявив о начале подачи газообразных соединений урана в центрифуги на своём заводе по обогащению урана, сообщает CNN. Подобное решение вызвало беспокойство стран Запада, опасающихся, что Иран стал ещё ближе к созданию ядерного оружия.

И снова здравствуйте! Иран предпринимает шаги по дальнейшему отказу от ядерной сделки, подписанной им в 2015 году: как заявил президент страны Хассан Рухани, Тегеран начнёт на своём заводе по обогащению урана в Фордо подачу газообразных соединений урана в центрифуги. Такой шаг взволновал мировых лидеров. О том, почему так происходит, расскажет наш корреспондент Ник Робертсон.

НИК РОБЕРТСОН, редактор отдела международных и дипломатических новостей CNN: Этот шаг Ирана уже раскритиковал Государственный департамент США — как и министр иностранных дел Великобритании, а также Франция. Речь здесь идёт о том, что Иран предпринял уже четвёртый по счёту из целой серии шагов — шагов, о которых он сигнализировал заранее и всех предупреждал, — нарушающих условия СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. — ИноТВ), международной ядерной сделки, которую Иран подписал в 2015 году и из которой в 2018-м вышли США.

Теперь Иран стал использовать для обогащения урана больше центрифуг — он начал подачу газа ещё примерно в тысячу таких центрифуг, расположенных на скрытом в горах ядерном объекте. По условиям сделки Тегерану позволялось использовать всего примерно пять тысяч простых центрифуг типа IR-1. Таким образом, было увеличено количество центрифуг — а значит, и скорость, а также объём производства низкообогащённого урана, которых может достигать Иран.

Однако это лишь один из целой серии подобных шагов. С лета этого года Иран увеличил объём хранения низкообогащённого урана. По условиям сделки, страна может хранить не более 300 килограммов, и Иран превысил лимит. Там могут обогащать уран до 3,67 процента, и этот уровень Тегеран превысил. По их словам, они обогащают уран до 4,5 процента. Кроме того, они занимаются исследованием и разработкой ядерных объектов, что также нарушает положения сделки.

Иран указывает на то, что может вернуться к соблюдению сделки, если США уменьшат санкции против страны и если европейцы будут прикладывать больше усилий по выполнению положений соглашения.

Таким образом, Иран сигнализирует о своих шагах, однако, в конце концов, все вместе они приближают страну к созданию ядерного оружия. От низкообогащённого урана далеко до обогащения урана до 90 процентов, необходимых для создания оружия.

Однако основная задача сделки — ограничить скорость создания ядерного оружия, на что также направлены её тщательно согласованные условия. Таким образом, Иран поэтапно сокращает время, которое уйдёт на создание оружия, тем самым способствуя росту напряжённости вокруг этого весьма спорного вопроса.

Ник Робертсон, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2019 года.