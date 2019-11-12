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N-TV: Германия пригрозила Ирану санкциями за «демонстративное нарушение» ядерной сделки

Материал представлен в переводе ИноТВ
Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран действительно обогащает уран на подземном ядерном объекте в Фордо. В результате глава МИД Германии Хайко Маас пригрозил запустить процедуру, в рамках которой европейские страны вновь могут ввести экономические санкции против Ирана, передаёт N-TV.
N-TV: Германия пригрозила Ирану санкциями за «демонстративное нарушение» ядерной сделки
Reuters

Германия предупредила Иран о последствиях и пригрозила санкциями, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Как подтвердило в своём последнем отчёте Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран действительно обогащает уран на подземном ядерном объекте в Фордо.

При этом о «новом нарушении» ядерной сделки Тегеран сам объявил в прошедшие выходные, подчёркивает N-TV.

В результате министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил запустить процедуру, в рамках которой европейские страны вновь могут ввести экономические санкции против Ирана, уточняет телеканал.

«Мы хотим сохранить в силе Совместный всеобъемлющий план действий. Для этого Иран, однако, должен выполнить свои обязательства», — заявил в Брюсселе глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Как стало известно от источников в дипломатических кругах, продолжает N-TV, в последнее время Иран якобы обогащает около 100 кг урана в месяц: перед тем как Тегеран «начал нарушать» условия ядерной сделки, речь шла всего о 4 кг.

Телеканал обращает внимание на то, что условия ядерной сделки Иран «демонстративно нарушил» уже не в первый раз. Свои действия Тегеран объясняет тем, что Европа так и не сдержала своих обещаний положить конец экономической изоляции Ирана — в частности, санкциям США, отмечает N-TV.

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