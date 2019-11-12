N-TV: Германия пригрозила Ирану санкциями за «демонстративное нарушение» ядерной сделки

03:00 Пираты напали на итальянское судно в Мексиканском заливе В Мексиканском заливе пираты напали на итальянское судно. Об этом информирует агентство Adnkronos.

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03:00 «Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».

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