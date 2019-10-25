Press TV: в Иране назвали блефом заявления Трампа о новой войне и пригрозили сокрушительным ответом

Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал угрозы новых войн со стороны Дональда Трампа блефом, призванным скрыть подавленность Вашингтона его собственной провальной политикой, сообщает телеканал Press TV. При этом высокопоставленные представители Тегерана заявили, что страна даст «сокрушительный ответ» на любые ошибочные и враждебные действия, в результате чего США испытают лишь ещё большее унижение.

Иран назвал «блефом» угрозы войны со стороны Трампа и поклялся дать сокрушительный ответ на малейшую ошибку, сообщается на сайте телеканала Press TV.

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что недавняя угроза военного нападения на Тегеран со стороны президента США Дональда Трампа — всего лишь блеф, призванный скрыть подавленное состояние Вашингтона из-за его провалов.

«Это больше похоже на блеф с целью скрыть своё разочарование» по поводу собственной неудачной политики, заявил журналистам генерал Хатами в кулуарах заседания кабинета министров в среду.

Замечания иранского министра стали ответом Трампу, который на вопрос о внешнеполитических приоритетах Вашингтона в понедельник заявил, что США могут начать новые войны. Трамп настаивал, что он работает над возвращением домой американских солдат, но предупредил, что вскоре США могут вступить в новые военные конфликты.

«Возможно, нам придётся вступать в войны. Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран что-нибудь сделает, по ним ударят так, как никогда не ударяли прежде. Я имею в виду, у нас есть вещи, на которые мы смотрим», — сказал американский президент на заседании правительства.

В ответ на это иранский министр предупредил США о сокрушительной реакции в случае ошибки в принятии мер против Ирана. «Если они совершат ошибку, они получат ответ, который устыдит их больше, чем предыдущие меры, которые принесли им унижение», — предостерёг Хатами. По его словам, иранские вооружённые силы полностью готовы защищать страну и её границы и дадут сокрушительный ответ на любые угрозы или чрезмерные требования.

Начальник штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери также подчеркнул сдерживающую силу Ирана, предупредив, что враги дорого заплатят, если совершат какой-либо акт агрессии против страны. Подобное противостояние принесло бы врагам только тяжёлые потери и унижение, добавил он.

Ранее в этом месяце главнокомандующий армии Ирана также заявил, что страна даст сокрушительный ответ на любую угрозу, исходящую от врагов на любом уровне.

Генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что вооружённые силы Ирана смоделировали «самые серьёзные и худшие» угрозы в адрес страны и готовы дать соответствующий ответ и защитить иранские границы, небо и нацию, а также идеалы Исламской революции, сообщает Press TV.