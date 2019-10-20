Обозреватель FP нашёл четыре причины, почему США терпят фиаско на переговорах

Американские дипломаты весьма компетентны, но они никак не могут достигнуть прогресса по многим замороженным конфликтам. И, как полагает обозреватель Foreign Policy, мешает им на этом пути четыре психологические причины, которые Штатам необходимо побороть. Он предлагает США отказаться от статуса-кво, определиться со своими приоритетами и согласиться на компромиссы.

Месяц назад Дональд Трамп вышел из мирных переговоров по Афганистану после того, как на него обрушился шквал критики. Так, многие отмечали, что этот мирный процесс узаконивает движение «Талибан»*, не понимая, что войну в Афганистане нельзя выиграть, и сложившееся положение не идёт на пользу никому, отмечает автор статьи в Foreign Policy.

И такая непоследовательность действий характерна не только ля Афганистана. Многие американские политики из разных администраций хотели бы покончить с конфликтами на Ближнем Востоке, заключить ядерные сделки — изменить неблагоприятный статус-кво.

Однако, когда дипломаты пытаются это сделать, на них обрушивается критика: что они слишком много предлагают, слишком мало просят, слишком добры к врагам США, слишком враждебны к друзьям. И тогда лидеры либо отказываются от соглашений, либо жертвуют дипломатией ради того, чтобы показать жёсткость, которая для них безопаснее с политической точки зрения. США ещё и вливают деньги в каждый конфликт: усиливают санкции, отправляют солдат на смерть, хотя шансов изменить ситуацию почти нет.

Автор статьи выделяет четыре главных психологических препятствия, которые мешают, когда США в принципе хотят мира. Первое из них — «мираж идеального соглашения». США имеют все причины хотеть, чтобы КНДР отказалась от ядерного оружия, чтобы Башар Асад ушёл, чтобы Иран перестал распространять влияние на арабский мир, только вряд ли что-то из этого произойдёт, предупреждает автор статьи. Но если какая-то администрация свои требования смягчает, её начинают критиковать. Однако, по словам политолога, американские дипломаты вовсе не некомпетентны, это фантазия мешает им достигнуть реальных достижений, и «лучшее — враг хорошего».

Вторая помеха — это обаяние грубой силы. Американское общество выступает против новых военных кампаний, но не противится санкциям, воздушным ударам, рейдам спецсил. Проблема в том, что эти воинственные полумеры обычно лишь укрепляют нежелательный статус-кво.

Третья проблема заключается в неуважении к врагу. Лидерам сверхдержавы сложно сидеть за одним столом с лидерами государств-изгоев или даже местных повстанцев. Вопрос в том, должны ли талибы сперва обращаться к Кабулу или к Вашингтону, КНДР — к Вашингтону или к международному сообществу, Тегеран — к Вашингтону или к посреднику вроде Омана. Однако в итоге зачастую такие вопросы затягивают проведение переговоров по существу на годы.

Наконец, в-четвёртых, США испытывают противостояние со стороны своих давних региональных партнёров: от Южной Кореи в северокорейском вопросе, от Нетаньяху и стран Персидского залива в сделке по Ирану и так далее. Обычно этим партнёрам есть, что терять, и поэтому они опасаются, что США идут навстречу их противникам. Но просто поддержкой друзей конфликты не решаются, так что получается, что друзья Вашингтона держат его в заложниках.

При этом и крупнейшие союзники США и даже крупнейшие враги обычно американские инициативы поддерживают. Речь идёт, в частности, о России и Китае, которые, несмотря на сложные отношения, не прекращали своего участия в переговорах по «Талибану», по Ирану, а также по Северной Корее. Все эти инициативы нашли поддержку и у европейцев.

И всё же теперь, несмотря на все препятствия, США нуждаются в мирных соглашениях сильнее, чем когда-либо. Замороженные конфликты подпитывают экстремизм и могут заразить весь регион нестабильностью. Для тех, кто стремится заполучить ядерное оружие, а также для повстанцев — время на их стороне. А у Штатов всё меньше возможности навязать свою волю по мере ухода однополярной системы.

Автор статьи предлагает Штатам сделать достижение мирных договоров своим главным приоритетом. Это потребует принятия некоторых моментов: например, что США не могут заставить КНДР отказаться от ядерного оружия, но могут сдерживать эту программу. Это возможно, как показал пример с Афганистаном: в последние годы американские дипломаты трансформировали мирный процесс. Обама смог сделать достижение сделки по Ирану своим приоритетом и несколько лет работал над соглашением.

Так и со всеми остальными конфликтами: по каждому можно достигнуть лучшего результата, но только при условии, что американские дипломаты откажутся от статуса-кво, определятся со своими приоритетами и согласятся на компромиссы, делает вывод автор статьи в Foreign Policy.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.