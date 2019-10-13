Сьюзан Райс: при Трампе мир перестал понимать, что у США на уме

Постоянно противоречащие друг другу заявления Дональда Трампа привели к тому, что теперь весь мир не имеет никакого понятия, чем же занимаются США, заявила в эфире CNN экс-советник по нацбезопасности Сьюзан Райс. По её словам, такой результат обусловлен тотальным крушением процесса принятия решений в Вашингтоне, из-за чего не прорабатываются даже такие вопросы как способ оповещения общественности о решениях президента.

Позвольте мне задать вопрос о внешней политике в принципе. Я следил за развитием ситуации в Сирии, и тут в один прекрасный день президент заявляет, что понял, что он слишком мягко обходился с турками и собирается полностью уничтожить турецкую экономику — со всей своей великой мудростью…



СЬЮЗАН РАЙС, бывший советник по национальной безопасности президента США: Да, со своей великой и непревзойдённой мудростью. (смеётся)



…а затем говорит, что он обошёлся с ними слишком сурово и приглашает Эрдогана на встречу в Белый дом. И всё это за 72 часа.



СЬЮЗАН РАЙС: И многие утверждают, что он сказал туркам не пересекать сирийской границы.



Что они потом и сделали.



СЬЮЗАН РАЙС: И он, разумеется, знал, что они её пересекут.



Иными словами, всё это произошло за 72 часа.



СЬЮЗАН РАЙС: Голова кругом идёт.



Как вы думаете, какие выводы из этого сделают в мире?



СЬЮЗАН РАЙС: Вывод будет таков, Фарид, что мы не имеем ни малейшего понятия, что творим. И что процесс принятия решений в сфере обеспечения национальной безопасности полностью списан в утиль. Как я пишу в моей книге, которая в равной степени повествует как о моей личной жизни, так и о том, чем я занималась в администрации Обамы и Клинтона, вне зависимости от того, работал ли ты на президента Рейгана, Буша первого, Буша второго, Клинтона или Обаму, всегда существовал процесс принятия решений, которому мы все старались следовать.



В его рамках сложные вопросы разбирались снизу вверх с привлечением фактов, их анализом, при наличии разведданных, а также с рассмотрением и обсуждением различных вариантов, которые оценивались с точки зрения целесообразности.



Заместители давали рекомендации своим начальникам, а начальники — президенту Соединённых Штатов. Это был тщательный и ответственный процесс, поэтому, когда президент принимает решение, то существует план оповещения общественности. Это решение не появляется в Twitter в случайно выбранный час, разукрашенное восклицательными знаками. Вырабатывается тщательная стратегия по оповещению, в рамках которой идут консультации с нашими союзниками, а конгресс получает всю необходимую информацию. Всё это рухнуло. И мне кажется очень важным, чтобы американский народ понимал: это не норма. Это патология. Это опасно. И нам нельзя допустить, чтобы это стало нормой.



И я полностью готова признать, — и я честно говорю об этом в своей книге — что мы не всегда правы. Я пытаюсь честно писать как о том, где мы оказались правы, так и о том, где мы допустили ошибку. То же самое можно сказать и о предыдущих администрациях. Процедура, которой мы придерживаемся, может и не дать идеального ответа. Но она даёт возможность всё как следует обдумать. Теперь же всё это утрачено, и нам необходимо всё вернуть на свои места.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 13 октября 2019 года.