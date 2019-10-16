Foreign Policy: россияне и американцы могут дружить, несмотря на политические разногласия между Москвой и Вашингтоном

Трения в российско-американских отношениях не должны обязательно означать ухудшение отношений между российскими и американскими гражданами, считает The Foreign Policy. По мнению издания, Вашингтон способен изменить мнение россиян о США посредством публичной дипломатии: при этом основное внимание должно уделяться молодому поколению. The Foreign Polciy пишет, что США должны подчеркнуть для российской молодёжи свои привлекательные стороны, не затрагивая при этом политических вопросов.

С момента победы Дональда Трампа на выборах 2016 года, отношения между США и Россией рассматриваются исключительно в контексте диалога Трампа и Владимира Путина, пишет The Foreign Policy. Ряд событий, начиная от подозрений о связях предвыборной кампании Трампа с Кремлём и заканчивая расследованием спецпрокурора Мюллера, придали беспрецедентно негативную окраску российско-американским отношениям.

Портятся не только официальные отношения, отмечает издание: резко ухудшается восприятие друг друга со стороны простых американских и российских граждан. Согласно опросу Pew Research Centre, в 2018 году положительное представление о США среди россиян снизилось до 26% (в 2017 году этот показатель составлял 41%). Что касается США, то 64% американцев воспринимают Россию в негативном свете и лишь 21% — в позитивном. Туризм между двумя странами также сократился.

По мнению The Foreign Policy, трения в российско-американских отношениях скорее всего сохранятся, однако не стоит считать, что ухудшение отношений между простыми гражданами неизбежным последствием геополитических пререканий. США должны срочно вдохнуть новую жизнь в публичную дипломатию и заложить основу для взаимоотношений будущего — в первую очередь, через установление контактов с молодым поколением, считает издание.

The Foreign Policy напоминает, что публичная дипломатия уже давно является важным компонентом стратегии США по установлению тесных связей с российским населением. Как считает издание, именно публичная дипломатия сыграла ключевую роль в окончании холодной войны. Однако её успех не продлился долго: прогресс, достигнутый в годы правления Бориса Ельцина, был утерян с приходом к власти Владимира Путина, при котором Кремль стал поддерживать антиамериканский дискурс в общественном мнении. Кроме того, Путин прикладывал систематические усилия по ограничению присутствия американских международных институтов в России, что сильно ограничило потенциал публичной дипломатии, пишет The Foreign Policy.

Следующий американский президент должен изменить представления россиян о США: по мнению издания, в первую очередь это необходимо делать через контакт с молодёжью. Как отмечает The Foreign Policy, с одной стороны, российской молодое поколение демонстрирует высокий уровень поддержки Владимира Путина, но с другой стороны, «именно молодёжь была основной движущей силой недавних антиправительственных протестов». Издание пишет, ссылаясь на данные «Левада-центра», что 60% россиян моложе 25 лет положительно относятся к США.

Согласно мнению The Foreign Policy, американская публичная дипломатия должна сфокусироваться на молодёжи и подчеркнуть для неё привлекательные стороны США, такие как передовые инновации, свобода самовыражения и предпринимательские возможности, не фокусируясь при этом на политике. Кроме того, важным элементом должен стать персональный контакт между российскими и американскими гражданами: в частности, издание предлагает восстановить крупнейшую российско-американскую программу школьного обмена FLEX, чьё действие было прекращено в 2014 году.