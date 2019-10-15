Newsweek: оставленный американцами сирийский город займут российские военные

Покидая сирийский Манбидж во время эвакуации, американские военные передадут его российским частям, поддерживающим официальный Дамаск, сообщает Newsweek. Как напоминает издание, ранее Дональд Трамп объявил о выводе войск США с северных территорий Сирии из-за начала турецкой операции по установлению контроля над приграничными территориями.

Американские военные поспешно оставляют Манбидж на севере Сирии и намерены передать его России, пишет Newsweek. В понедельник Соединённые Штаты заявили, что выведут войска в течение 24 часов и оставят большую часть курдских Сирийских демократических сил (СДС). На имеющий стратегическое значение город претендуют два враждебных лагеря: сирийское правительство, которое поддерживают Россия и Иран, и сирийские мятежники, опирающиеся на Турцию.

Как рассказал изданию высокопоставленный представитель Пентагона, военные США, «которые больше времени провели в данном районе, помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны». «По сути, это передача», — добавил он, отметив, что военные должны сохранить как можно больше инвентаря и уничтожить секретную технику, которую невозможно вывезти.

Перед лицом неизбежного столкновения с турецкой армией и сирийскими мятежниками СДС решили снова примкнуть к правительству Асада. В то время как армия официального Дамаска и их союзники выдвинулись навстречу курдским войскам в Манбидже, противник также начал наступление на город. Сообщается о нескольких столкновениях между двумя сторонами, что означает возникновение нового фронта в многостороннем конфликте.

Заселённый в основном арабами Манбидж уже давно находится на границе войны, напоминает американская газета. Сначала город был захвачен мятежниками и джихадистами спустя год после национального бунта, переросшего в гражданскую войну в 2011 году. США активно поддерживали мятежников, стремясь свергнуть президента Башара Асада, но затем пересмотрели свою политику после распространения «Исламского государства»* и захвата террористами Манбиджа в 2014 году. В 2015 году Пентагон объединил усилия с СДС — и они вместе прорвались сквозь занятые ИГ территории на севере и востоке Сирии, а через год установили контроль над Манбиджем, что поставило курдских повстанцев в сложное положение.

Позже в том же году Анкара привлекла суннитских мятежников для атаки на город, подозревая некоторых курдских бойцов в беспорядках у себя в стране и намереваясь отбросить их от турецкой границы. Однако США поддержали саморегулирующуюся курдскую администрацию, которую учредили Сирийские демократические силы. В то же время сирийская армия победила оппозицию на южных подступах к городу, расположив союзнические российские части около американских.

В присутствии двух главных мировых держав Турция не решилась занять Манбидж. Даже после того, как в прошлом году Анкара взяла под контроль автономную и в основном курдскую территорию в Алфрине, Манбидж оставался камнем преткновения для президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На переговорах с Дональдом Трампом о создании «безопасной зоны» на границе с Сирией он потребовал вывести американские войска.

В декабре прошлого года вслед за телефонным разговором с Эрдоганом Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, однако продлил миссию для противостояния влиянию Ирана. Наконец, после ещё одного звонка на прошлой неделе Белый дом заявил о передислокации своих войск в преддверии новой операции Анкары.

Пентагон немедленно высказался против турецкого нападения и призвал Эрдогана его отменить. Одобрявший затею Трамп поменял своё мнение, пригрозил санкциями и захотел стать посредником между Анкарой и курдами, но в конце концов приказал вывести американских военных, когда сирийские войска и повстанцы приблизились к Манбиджу.

Как пишет в заключение Newsweek, у Владимира Путина тоже есть прямой контакт с Эрдоганом. Они часто появлялись вместе с президентом Ирана Хасаном Рухани в рамках трёхсторонних мирных переговоров об окончании войны в Сирии. Однако теперь, когда их союзники стекаются в Манбидж по разные стороны баррикад, между странами могут возникнуть новые очаги напряжённости.