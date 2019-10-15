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Newsweek: оставленный американцами сирийский город займут российские военные

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Покидая сирийский Манбидж во время эвакуации, американские военные передадут его российским частям, поддерживающим официальный Дамаск, сообщает Newsweek. Как напоминает издание, ранее Дональд Трамп объявил о выводе войск США с северных территорий Сирии из-за начала турецкой операции по установлению контроля над приграничными территориями.
Newsweek: оставленный американцами сирийский город займут российские военные
Reuters

Американские военные поспешно оставляют Манбидж на севере Сирии и намерены передать его России, пишет Newsweek. В понедельник Соединённые Штаты заявили, что выведут войска в течение 24 часов и оставят большую часть курдских Сирийских демократических сил (СДС). На имеющий стратегическое значение город претендуют два враждебных лагеря: сирийское правительство, которое поддерживают Россия и Иран, и сирийские мятежники, опирающиеся на Турцию.

Как рассказал изданию высокопоставленный представитель Пентагона, военные США, «которые больше времени провели в данном районе, помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны». «По сути, это передача», — добавил он, отметив, что военные должны сохранить как можно больше инвентаря и уничтожить секретную технику, которую невозможно вывезти.

Перед лицом неизбежного столкновения с турецкой армией и сирийскими мятежниками СДС решили снова примкнуть к правительству Асада. В то время как армия официального Дамаска и их союзники выдвинулись навстречу курдским войскам в Манбидже, противник также начал наступление на город. Сообщается о нескольких столкновениях между двумя сторонами, что означает возникновение нового фронта в многостороннем конфликте.
 
Заселённый в основном арабами Манбидж уже давно находится на границе войны, напоминает американская газета. Сначала город был захвачен мятежниками и джихадистами спустя год после национального бунта, переросшего в гражданскую войну в 2011 году. США активно поддерживали мятежников, стремясь свергнуть президента Башара Асада, но затем пересмотрели свою политику после распространения «Исламского государства»* и захвата террористами Манбиджа в 2014 году. В 2015 году Пентагон объединил усилия с СДС — и они вместе прорвались сквозь занятые ИГ территории на севере и востоке Сирии, а через год установили контроль над Манбиджем, что поставило курдских повстанцев в сложное положение.
 
Позже в том же году Анкара привлекла суннитских мятежников для атаки на город, подозревая некоторых курдских бойцов в беспорядках у себя в стране и намереваясь отбросить их от турецкой границы. Однако США поддержали саморегулирующуюся курдскую администрацию, которую учредили Сирийские демократические силы. В то же время сирийская армия победила оппозицию на южных подступах к городу, расположив союзнические российские части около американских.
 
В присутствии двух главных мировых держав Турция не решилась занять Манбидж. Даже после того, как в прошлом году Анкара взяла под контроль автономную и в основном курдскую территорию в Алфрине, Манбидж оставался камнем преткновения для президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На переговорах с Дональдом Трампом о создании «безопасной зоны» на границе с Сирией он потребовал вывести американские войска.
 
В декабре прошлого года вслед за телефонным разговором с Эрдоганом Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, однако продлил миссию для противостояния влиянию Ирана. Наконец, после ещё одного звонка на прошлой неделе Белый дом заявил о передислокации своих войск в преддверии новой операции Анкары.
 
Пентагон немедленно высказался против турецкого нападения и призвал Эрдогана его отменить. Одобрявший затею Трамп поменял своё мнение, пригрозил санкциями и захотел стать посредником между Анкарой и курдами, но в конце концов приказал вывести американских военных, когда сирийские войска и повстанцы приблизились к Манбиджу.
 
Как пишет в заключение Newsweek, у Владимира Путина тоже есть прямой контакт с Эрдоганом. Они часто появлялись вместе с президентом Ирана Хасаном Рухани в рамках трёхсторонних мирных переговоров об окончании войны в Сирии. Однако теперь, когда их союзники стекаются в Манбидж по разные стороны баррикад, между странами могут возникнуть новые очаги напряжённости.
 
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Newsweek США Северная Америка
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