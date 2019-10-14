Hürriyet Daily News Оригинал

Hürriyet: глава НАТО признал законным беспокойство Турции по поводу своей безопасности

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «законной» тревогу Турции относительно безопасности её южных рубежей. Он призвал страну проявить сдержанность и координировать свои действия в Сирии с альянсом, но при этом напомнил союзникам о важном вкладе Анкары в борьбу с ИГ, сообщает Hürriyet Daily News.
Hürriyet: глава НАТО признал законным беспокойство Турции по поводу своей безопасности
Reuters
Беспокойство Турции относительно безопасности её южных границ имеет «законные основания». Такое мнение на 65-й Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне высказал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, передаёт Hürriyet Daily News.
 
Ни один член Североатлантического альянса «не страдал от терактов так сильно» и «не был настолько уязвим перед ближневосточной нестабильностью, хаосом и насилием», как Турция, отметил Столтенберг. Он также подчеркнул, что именно эта страна приняла наибольшее количество сирийских беженцев среди всех участников НАТО.
 
«Единственный способ понять, что там (на севере Сирии.  ИноТВ) происходит, осознать всю важность роли, которую играет Турция. Турция имеет большее значение для НАТО. Она доказала свою значимость много раз, не в последнюю очередь в боях против «Исламского государства»*,  заявил Столтенберг.
 
Он также обратил внимание парламентариев из стран НАТО на тот факт, что возглавляемая США коалиция пользовалась турецкой инфраструктурой и базами во время борьбы с террористической организацией. При этом политик напомнил, что ИГ всё ещё представляет угрозу.
 
По словам Столтенберга, члены альянса должно сохранять единство в борьбе с исламистами. «Нам нужен более согласованный подход со стороны международного сообщества, особенно со стороны союзников по НАТО, чтобы справиться с проблемой иностранных боевиков»,  подчеркнул он.
 
В то же время генсек призвал Анкару проявить «сдержанность» и «координировать» свои действия в Сирии с союзниками. Он добавил, что обсудил свои опасения по поводу операции «Источник мира» с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, заключает Hürriyet Daily News.   
 
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Hürriyet Daily News Турция Европа
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вооруженный конфликт Исламское государство Йенс Столтенберг НАТО Сирия Турция
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