Hürriyet: глава НАТО признал законным беспокойство Турции по поводу своей безопасности

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ORF: Киев сорвал мирный процесс по Донбассу — слишком велико сопротивление националистов ORF
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Польский политик: «щенкам» незачем дразнить «российского медведя» Polska Times
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Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
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Сборная Франции сыграла вничью с Турцией в квалификации Евро-2020
Сборная Франции и команда Турции сыграли вничью в матче восьмого тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Сборная Англии забила шесть безответных мячей Болгарии в отборе на ЧЕ-2020
Сборная Англии по футболу разгромила Болгарию в матче восьмого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
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Трамп: выведенные из Сирии войска США останутся в регионе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные после ухода из Сирии будут передислоцированы и останутся в регионе.
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Сборная Украины по футболу взяла верх над Португалией и вышла на Евро-2020
Сборная Украины обыграла Португалию в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Тихонов назвал странным назначение Тедеско главным тренером «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение Доменико Тедеско новым главным тренером команды.
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Число пострадавших при протестах в Каталонии возросло до 56
Число пострадавших в результате протестов сторонников независимости Каталонии возросло до 56.
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«Спартак» опубликовал видео первой тренировки команды под руководством Тедеско
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео первой тренировки команды под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
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Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.
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«Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Тарасенко
«Сент-Луис Блюз» в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Опрос: менее 50% украинцев считают сотрудничество с МВФ полезным
Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которым 44% украинцев считают сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) полезным.
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Два очка Дадонова помогли «Флориде» нанести «Нью-Джерси» шестое поражение подряд в НХЛ
«Флорида Пантерз» одолела «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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МО России опровергло заявления об одобрении операции Турции в Кобани
Министерство обороны России опровергло заявления о том, что Москва не возражает против расширения турецкой операции в Сирии на город Кобани.
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Московское «Динамо» победило «Металлург» в КХЛ
Московское «Динамо» взяло верх над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов
Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
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Кузнецова уступила Муховой в первом круге Кубка Кремля
Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от Каролины Муховой из Чехии в матче первого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
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В Подмосковье прошёл форум для замещающих семей
В Московской области прошёл форум для замещающих семей, сообщает телеканал «360».
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Полиция Киева насчитала до 12 тысяч участников акции в центре города
В центре Киева в акции «Нет капитуляции» против формулы Штайнмайера приняли участие до 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба киевского управления Нацполиции.
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Первый канал покажет матч 10-го тура Примеры «Барселона» — «Реал»
Первый канал проведёт трансляцию матча 10-го тура испанской футбольной Примеры между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».
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ЦПВС: ряд регионов Сирии объявили о восстановлении суверенитета САР
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что ряд населённых пунктов провинций Алеппо, Ракка и Хасеке в Сирии объявили о восстановлении суверенитета САР на своей территории.
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
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Глушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в социальных сетях подшутил над защитником команды Андреем Ещенко после назначения Доменико Тедеско главным тренером красно-белых.
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На форуме Россия — Африка обсудят атомные технологии
На экономическом форуме Россия — Африка в Сочи состоится панельная дискуссия «Вклад атомных технологий в развитие Африки». Она станет одной из ключевых в треке деловой программы «Создавая совместные проекты».
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В МИД Турции обвинили США в начале военной операции в Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции «Источник мира» на севере Сирии из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.
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«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ
Казанский «Ак Барс» взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Хорватский виолончелист Лука Шулич выступит 7 ноября в Москве
Хорватский виолончелист Лука Шулич выступит 7 ноября в Московском международном Доме музыки, сообщает «Утро.ру».
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В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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На форуме Россия — Африка в Сочи обсудят развитие сотрудничества в гуманитарной сфере
В рамках деловой программы экономического форума Россия — Африка обсудят развитие сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах.
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Россия и Саудовская Аравия намерены нарастить товарооборот до $5 млрд
Российский министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что к 2024 году Россия и Саудовская Аравия планируют увеличить товарооборот между двумя странами до $5 млрд.
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В Подмосковье отремонтировали 212 км линий электропередачи
В Московской области провели ремонт 211,7 км кабельных и воздушных линий электропередачи, сообщает телеканал «360».
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«Химки» одержали четвёртую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли саратовский «Автодор» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
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Кудрин прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин поддержал решение о присуждении Нобелевской премии по экономике за борьбу с бедностью.
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В Подмосковье появится более десяти новых пляжей к лету 2020 года
В Московской области появится более десяти новых пляжей к лету 2020 года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
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Удмуртия направит более 160 млн рублей на развитие детского здравоохранения
Из федерального бюджета выделили более 134 млн рублей на развитие детского здравоохранения в Удмуртии. Софинансирование регионального бюджета составит 31,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
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Дзюба и Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябрьских матчах
Нападающий Артём Дзюба и полузащитник Денис Черышев признаны лучшими игроками сборной России по футболу по версии болельщиков в матчах отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией и Кипром.
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Вызвавший протесты в Эквадоре указ отзовут в течение нескольких часов
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что указ об отмене субсидий на бензин, который спровоцировал протесты в Эквадоре, отзовут в течение нескольких часов.
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Число пострадавших при протестах в Каталонии возросло до 37
По меньшей мере 37 человек пострадали в ходе акций протеста сторонников независимости Каталонии.
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В Волгограде вынесли приговор охраннику торгового центра по делу о ложном минировании
Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор 24-летнему охраннику торгового центра по делу о ложном минировании. Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.
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Эксперт оценила заявление Елизаветы II о брексите
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление Елизаветы II о брексите.
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Тренер «Спартака» Кузнецов покинул клуб
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова.
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Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике
Заведующий Лабораторией социологии экономики Института социально-политических исследований РАН, профессор, доктор экономических наук Игорь Богданов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер получили премию памяти Альфреда Нобеля по экономике.
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Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта
Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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В Подмосковье рассказали о создании и модернизации предприятий АПК в 2019 году
В Московской области в 2019 году создадут, реконструируют или модернизируют около 50 предприятий агропромышленного комплекса с общим объёмом инвестиций не менее 40 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
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Московская канатная дорога переходит на новый график с 15 октября
Московская канатная дорога переходит на новый график со вторника, 15 октября.
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В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции по инциденту в Солсбери
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал решение Евросоюза продлить санкции по инциденту в Солсбери.
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Опрос: рейтинг Зеленского начал падать
Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, свидетельствующие о падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
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Экс-тренер сборной России по футболу принял участие в Липецком марафоне
Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк принял участие в первом в истории Липецком марафоне.
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Около 70 рейсов отменили в аэропорту Барселоны из-за протестов
Около 70 рейсов отменили в барселонском аэропорту Эль-Прат из-за протестов, сообщила компания Aena, в ведении которой находится работа всех аэропортов Испании.
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СМИ: Сирийские войска входят в Манбидж
Сирийские правительственные войска входят в ключевой северный город страны — Манбидж.
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Полиция Лондона задержала более 1,4 тысячи экоактивистов за неделю
Полиция Лондона с момента начала экологических протестов задержала более 1,4 тыс. активистов экологического движения Extinction Rebellion.