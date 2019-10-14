Hürriyet: глава НАТО признал законным беспокойство Турции по поводу своей безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «законной» тревогу Турции относительно безопасности её южных рубежей. Он призвал страну проявить сдержанность и координировать свои действия в Сирии с альянсом, но при этом напомнил союзникам о важном вкладе Анкары в борьбу с ИГ, сообщает Hürriyet Daily News.

Беспокойство Турции относительно безопасности её южных границ имеет «законные основания». Такое мнение на 65-й Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне высказал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, передаёт Hürriyet Daily News.

Ни один член Североатлантического альянса «не страдал от терактов так сильно» и «не был настолько уязвим перед ближневосточной нестабильностью, хаосом и насилием», как Турция, отметил Столтенберг. Он также подчеркнул, что именно эта страна приняла наибольшее количество сирийских беженцев среди всех участников НАТО.

«Единственный способ понять, что там (на севере Сирии. — ИноТВ) происходит, — осознать всю важность роли, которую играет Турция. Турция имеет большее значение для НАТО. Она доказала свою значимость много раз, не в последнюю очередь в боях против «Исламского государства»*, — заявил Столтенберг.

Он также обратил внимание парламентариев из стран НАТО на тот факт, что возглавляемая США коалиция пользовалась турецкой инфраструктурой и базами во время борьбы с террористической организацией. При этом политик напомнил, что ИГ всё ещё представляет угрозу.

По словам Столтенберга, члены альянса должно сохранять единство в борьбе с исламистами. «Нам нужен более согласованный подход со стороны международного сообщества, особенно со стороны союзников по НАТО, чтобы справиться с проблемой иностранных боевиков», — подчеркнул он.

В то же время генсек призвал Анкару проявить «сдержанность» и «координировать» свои действия в Сирии с союзниками. Он добавил, что обсудил свои опасения по поводу операции «Источник мира» с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, заключает Hürriyet Daily News.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.