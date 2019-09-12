Euronews: Столтенберг обвинил Россию в прекращении действия ДРСМД

03:00 СМИ: «Трактор» не может вылететь на матч в Китай из-за авиакомпании, нарушившей закон страны Челябинский «Трактор» не может вылететь в Шэньчжэнь на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Кунлунь Ред Стар» из-за авиакомпании «ИрАэро», которая нарушила законодательство Китая.

03:00 «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina Социальная сеть «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina. Как сообщает пресс-служба соцсети, основой механики дейтинг-приложения станут видеозвонки и видеоистории.

03:00 Экс первая ракетка мира Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 36 лет Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс решила возобновить карьеру и объявила о своём возвращении на корт в 2020 году.

03:00 Захарова рассказала о запросе в Интерпол по ситуации со Смоленковым Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о нахождении на территории США Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб.

03:00 Путин: слюнтяй не может стоять во главе государства Слюнтяй не может находиться во главе государства, в котором живут замечательные и мужественные граждане, как в России, заявил российский президент Владимир Путин.

03:00 Неизвестный на днях проник на территорию торгпредства России в Лондоне Неизвестный на днях проник на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего пострадали недвижимость и автомобили. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

03:00 Экс-футболист сборной России Каряка назвал космосом игру Фернандеса Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Каряка выразил несогласие с мнением, согласно которому нынешнее поколение игроков национальной команды является далеко не самым талантливым в истории.

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03:00 Трамп раскритиковал ФРС США Президент США Дональд Трамп раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), приведя в пример решения Европейского центрального банка (ЕЦБ).

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03:00 Зеленскому предоставили полномочия утверждать план обороны Украины Верховная рада предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому полномочия утверждать план обороны страны и его структуру.

03:00 Волков: включусь в гонку за пояс UFC в случае победы над дос Сантосом на турнире в Москве Российский боец смешанного стиля Александр Волков поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Джуниором дос Сантосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

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03:00 Курс доллара опустился ниже 65 рублей Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с 13 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.