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Euronews: Столтенберг обвинил Россию в прекращении действия ДРСМД
В прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности виновата Москва, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября. Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса теперь вынуждены «адаптироваться» и выстраивать скоординированную защиту от российских ракет, которых «стало больше», передаёт Euronews.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в штаб-квартире организации в Брюсселе на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября, коснулся темы отношений с Россией. Он возложил вину за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Москву. По словам Столтенберга, Россия «нарушала» условия соглашения, что привело к выходу США из договора.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генсекретарь НАТО: Сейчас НАТО адаптируется к миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, к миру, в котором стало больше российских ракет. Мы делаем это скоординированно, в порядке защиты. Вместе с тем, мы должны быть убеждены в том, что поддерживаем должный уровень обороны — ведь договора больше нет, а Россия размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе.

Второго февраля в Вашингтоне заявили, что выйдут из договора, если Москва и дальше будет «нарушать условия». В марте российский президент объявил, что Россия также выходит из соглашения.

Последний обмен выпадами состоялся после того, как Пентагон провёл испытания крылатой ракеты. Владимир Путин тогда заявил, что США теоретически могут использовать пусковые комплексы в Румынии и Польше, так что Россия будет вынуждена принять ответные меры.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2019 года.

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Euronews Франция Европа
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