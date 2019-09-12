Euronews: Столтенберг обвинил Россию в прекращении действия ДРСМД

В прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности виновата Москва, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября. Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса теперь вынуждены «адаптироваться» и выстраивать скоординированную защиту от российских ракет, которых «стало больше», передаёт Euronews.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в штаб-квартире организации в Брюсселе на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября, коснулся темы отношений с Россией. Он возложил вину за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Москву. По словам Столтенберга, Россия «нарушала» условия соглашения, что привело к выходу США из договора.
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генсекретарь НАТО:Сейчас НАТО адаптируется к миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, к миру, в котором стало больше российских ракет. Мы делаем это скоординированно, в порядке защиты. Вместе с тем, мы должны быть убеждены в том, что поддерживаем должный уровень обороны — ведь договора больше нет, а Россия размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе.
Второго февраля в Вашингтоне заявили, что выйдут из договора, если Москва и дальше будет «нарушать условия». В марте российский президент объявил, что Россия также выходит из соглашения.
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