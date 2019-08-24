CM: игра с ядерным огнём — Польша высказалась за размещение американских ракет средней дальности в Европе

Варшава дала понять, что заинтересована в размещении ядерных ракет США в Европе, пишет Contra Magazin. «Страны — члены НАТО должны обсудить вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе и принять решение», — призвал польский премьер Матеуш Моравецкий.
Варшава дала понять, что заинтересована в размещении американских ядерных ракет средней дальности в Европе, сообщает Contra Magazin.
«Страны — члены Североатлантического альянса должны обсудить вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе и принять решение», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По словам главы польского правительства, именно Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«Поэтому мне понятно беспокойство НАТО», — подчеркнул Моравецкий.
Подобными заявлениями, убеждён автор статьи Марко Майер, премьер-министр Польши элементарно хочет «подстегнуть гонку вооружений».
Что же касается недавнего расторжения Договора о РСМД, продолжает журналист Contra Magazin, то это соглашение перестало существовать в первую очередь из-за действий Соединённых Штатов, а не Российской Федерации.
«Американцы установили в Румынии «ракетный щит», который способен производить запуск ракет средней дальности, и теперь хотят разместить подобную систему и в Польше. Кроме того, Москва приглашала американцев ознакомиться с ракетой, которую критикуют в Вашингтоне, и самим убедиться, что она не является нарушением ДРСМД. Американцы, однако, отказались и просто продолжили выдвигать обвинения, чтобы не лишиться повода для расторжения договора», — поясняет Майер.
Возможно, допускает автор статьи, главной целью США при этом действительно является Китай, который не был ограничен Договором РСМД и поэтому мог разрабатывать и ставить на вооружение ракеты средней дальности.
Таким образом Вашингтон, однако, рискует развязать в Европе ядерную гонку вооружений: ведь глава Кремля Владимир Путин дал отчётливо понять, что Россия даст симметричный ответ, если Соединённые Штаты разместят в Европе ракеты средней дальности, отмечает журналист Contra Magazin.
Моравецкому же всё это, похоже на руку, полагает Майер.
«Он продолжает создавать образ врага в лице России и тем самым играет с (ядерным) огнём, рискуя увидеть в будущем, как Польшу усеют ядерные грибы», — заключает автор статьи.
Армянская шахматистка Мария Геворгян рассказала, что один из организаторов турнира в Турции, с которого она была снята из-за петиции от азербайджанской делегации, пригрозил ей судом за публикацию их переписке в интернете.
Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Симутенков заявил, что отсутствие главного тренера команды Сергея Семака повлияло на ход матча с «Уфой» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Состояние актёра и музыканта Петра Мамонова, которого госпитализировали с инфарктом миокарда, оценивается как стабильное, он находится в реанимации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жену артиста Ольгу Мамонову.
В подмосковном Центре управления полётами (ЦУП) проинформировали экипаж Международной космической станции (МКС), что в ночь на 26 августа им предстоит осуществить перестыковку корабля «Союз МС-13» с одного модуля станции на другой, чтобы освободить место для повторной стыковки корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот FEDOR.
Директор по связям с общественностью украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» Анатолий Малыш заявил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от встречи россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс в рамках первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.