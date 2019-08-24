Contra Magazin Оригинал

CM: игра с ядерным огнём — Польша высказалась за размещение американских ракет средней дальности в Европе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Варшава дала понять, что заинтересована в размещении ядерных ракет США в Европе, пишет Contra Magazin. «Страны — члены НАТО должны обсудить вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе и принять решение», — призвал польский премьер Матеуш Моравецкий.
CM: игра с ядерным огнём — Польша высказалась за размещение американских ракет средней дальности в Европе
Reuters

Варшава дала понять, что заинтересована в размещении американских ядерных ракет средней дальности в Европе, сообщает Contra Magazin.

«Страны — члены Североатлантического альянса должны обсудить вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе и принять решение», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, именно Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Поэтому мне понятно беспокойство НАТО», — подчеркнул Моравецкий.

Подобными заявлениями, убеждён автор статьи Марко Майер, премьер-министр Польши элементарно хочет «подстегнуть гонку вооружений».

Что же касается недавнего расторжения Договора о РСМД,  продолжает журналист Contra Magazin, то это соглашение перестало существовать в первую очередь из-за действий Соединённых Штатов, а не Российской Федерации.

«Американцы установили в Румынии «ракетный щит», который способен производить запуск ракет средней дальности, и теперь хотят разместить подобную систему и в Польше. Кроме того, Москва приглашала американцев ознакомиться с ракетой, которую критикуют в Вашингтоне, и самим убедиться, что она не является нарушением ДРСМД. Американцы, однако, отказались и просто продолжили выдвигать обвинения, чтобы не лишиться повода для расторжения договора», — поясняет Майер.

Возможно, допускает автор статьи, главной целью США при этом действительно является Китай, который не был ограничен Договором РСМД и поэтому мог разрабатывать и ставить на вооружение ракеты средней дальности.

Таким образом Вашингтон, однако, рискует развязать в Европе ядерную гонку вооружений: ведь глава Кремля Владимир Путин дал отчётливо понять, что Россия даст симметричный ответ, если Соединённые Штаты разместят в Европе ракеты средней дальности, отмечает журналист Contra Magazin.

Моравецкому же всё это, похоже на руку, полагает Майер.

«Он продолжает создавать образ врага в лице России и тем самым играет с (ядерным) огнём, рискуя увидеть в будущем, как Польшу усеют ядерные грибы», — заключает автор статьи.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Contra Magazin Сейшелы Африка
теги
ДРСМД Европа Китай НАТО Польша Россия США ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров