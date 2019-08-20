National Interest: новая ракета США ставит под вопрос создание альтернативы ДРСМД

Пентагон испытал новый ракетный комплекс, который ранее подпадал под запрет Договора о ракетах средней и меньшей дальности, пишет редактор The National Interest Дэвид Экс. По его словам, после распада ДРСМД становится ясно, что альтернативный договор заключить удастся нескоро. Особенно учитывая нежелание США ограничивать свой арсенал.

Накануне Пентагон успешно испытал крылатую ракету наземного базирования средней дальности, способную нести ядерный заряд. Кадры с её запуском «можно трактовать как вступление США в новую гонку вооружений с Россией», пишет редактор The National Interest Дэвид Экс.

Он поясняет, что именно ракеты такого типа подпадали под запрет Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года. Но в начале августа американский президент Дональд Трамп решил формально выйти из соглашения.

По словам журналиста, смерть ДРСМД привела международный ядерный баланс в движение. Ясно, что по крайней мере в краткосрочной перспективе Вашингтон и Москва «собираются развернуть ядерное оружие с малым радиусом действия». И кажется маловероятным, что новый договор сможет остановить развёртывание этих вооружений.

По официальной информации Пентагона, новое американское оружие тестировалось на острове Сан Николас в Калифорнии. Крылатая ракета пролетела более 310 миль, прежде чем «точно поразить цель». Представители Минобороны США заявляют, что данные, полученные в ходе испытаний, помогут «будущему развитию военного потенциала на промежуточных дистанциях».

По всей видимости, тестируемый образец — новый вариант крылатой ракеты «Томагавк». Морские и воздушные версии этой системы используются Вооружёнными силами США, отмечает автор статьи.

В прошлом, а именно с 1983-го по 1991 год, американская армия также применяла «Томагавк» наземного базирования. Ракета этого типа имела ядерную боеголовку и радиус действия 1600 миль, обращает внимание Экс.

Соглашение 1987 года заставило американцев и русских отказаться от подобного оружия. Но Трамп и российский президент Владимир Путин «приговорили ДРСМД и приветствовали возвращение ракет средней дальности, способных нанести быстрый удар», утверждает автор статьи.

Первый признак того, что с ДРСМД творится что-то неладное, появился в 2011 году. В то время администрация президента США Барака Обамы предупредила, что новая ракета, которую Россия разрабатывала с 2008 года, может нарушить условия договора.

В 2013 году Госдепартамент впервые поднял этот вопрос на встрече с представителями Кремля. Затем Белый дом формально обвинил Москву в нарушении ДРСМД, напоминает автор статьи.

Однако, по словам Экса, американцы тоже «несут ответственность за собственные провокации». В 2015 году Пентагон начал размещать систему противоракетной обороны в Румынии. Американские власти настаивали, что используемые в комплексе перехватчики SM-3 предназначены для поражения иранских баллистических ракет и неспособны сбивать ракеты средней дальности, запущенные в Европе.

Но Москва увидела в SM-3 угрозу и приводила их в качестве доказательства того, что американцы разрабатывают собственные ракеты среднего радиуса действия. В итоге в 2017 году российские войска развернули на западной границе страны «свою ракету средней дальности» 9М729.

Между тем администрация Трампа выдвинула планы по созданию множества новых ядерных ракет. В том числе речь идёт о «тактическом» оружии меньшего размера, которое Белый дом может использовать с большей готовностью, чем более крупное и мощное стратегическое оружие, считает Экс.

Распад ДРСМД позволил обеим странам разрабатывать и создавать оружие, которого не существовало в Европе на протяжении нескольких десятков лет. «Эта новая политика только увеличивает шанс случайного промаха, ведущего к ядерной войне», — прокомментировал ситуацию Брюс Блэр, учёный-ядерщик из Принстонского университета.

В начале 2019 года Трамп объявил, что Вашингтон может начать переговоры о новом соглашении взамен ДРСМД. Он предлагал включить в этот договор Китай, но его планам едва ли суждено осуществиться.

Весьма вероятно, Соединённым Штатам придётся согласиться на более широкое ограничение собственного арсенала, чтобы вовлечь в переговоры Пекин. Но администрация Трампа, которая планомерно старается лимитировать американское оружие как можно меньше, вряд ли пойдёт на этот шаг, заключает Дэвид Экс.