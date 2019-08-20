CNN: США проигрывают Китаю военную гонку в Азии

Вашингтон рискует оказаться неспособным защитить своих азиатских союзников от Китая, пишет CNN, ссылаясь на исследование университета Сиднея. Отмечается, что размещённые КНР высокоточные ракеты способны в считанные часы уничтожить находящиеся в регионе американские военные объекты. В связи с этим авторы исследования призывают американских региональных союзников, таких как Австралия и Япония, оказать Вашингтону поддержку.

Американская армия больше не является ведущей силой в Азии, пишет CNN со ссылкой на исследование университета Сиднея. В недавно опубликованном отчёте говорится, что вооружённые силы США могут испытать трудности с защитой своих союзников от Китая, ввиду чего Японии, Австралии и другим американским партнёрам необходимо наращивать собственные силы.

В исследовании отмечается, что Китай развёртывает тысячи высокоточных ракет, которые способны уничтожить все американские военные объекты в регионе за считанные часы. При этом пресс-секретарь китайского МИД Гэн Шуан заверяет, что военная стратегия КНР имеет «мирную направленность».

CNN отмечает, что это исследование вряд ли удивило Пентагон: ещё в ноябре 2018 года в докладе комиссии по стратегии национальной обороны конгрессу США говорилось о том, что «американская армия рискует понести неприемлемо высокие потери и может с трудом выиграть или, возможно, проиграть войну против Китая или России». Полгода спустя в отчёте американского Минобороны было отмечено, что Китай намерен стать главной военной силой в Индо-Тихоокеанском регионе.

В исследовании сиднейского университета выражается сомнение в том, что США смогут угнаться за прогрессом китайских военных технологий. В качестве примера приводится сокращение численности американского подводного флота, необходимого в свете развития Китаем своих наземных военных технологий. Кроме того, проблема американских вооружённых сил заключается в том, что они слишком сильно рассеяны по всему миру. Австралийские эксперты отмечают, что конфликты в Афганистане, Сирии и Ираке отяготили военный бюджет США — этим, в том числе, объясняются трудности Вашингтона в конкуренции великих держав Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ввиду подобных трудностей Австралия и прочие региональные союзники США должны предоставить Вашингтону свою помощь, пишут авторы исследования: как отмечает CNN, взаимодействие между США и их азиатскими партнёрами уже наращивается. Недавно на севере Австралии завершились совместные американо-австралийские учения, в которых также приняли участие подразделения японских сил самообороны.