Time: испытание новой американской ракеты подтвердило опасения Москвы

Пентагон провёл испытание ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД, пишет Time. Новый комплекс использует ту же пусковую установку Mk-41, что и системы противоракетной обороны США в Европе. Следовательно, давнее беспокойство России о том, что американское ПРО может применяться для нападения, оказалось «вполне обоснованным», отмечает издание.

США провели испытание новой дорожно-мобильной ракетной системы наземного базирования. Этот пробный запуск знаменует «новую эру» для американских Вооружённых сил, началом которой послужил недавний разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет Time.

По информации Пентагона, местом тестирования нового оружия стал полигон ВМС США на острове Сан Николас, расположенном у побережья Лос-Анджелеса. Крылатая ракета пролетела более 310 миль, прежде чем поразить цель. Представители ведомства заявили, что данные, полученные в ходе испытаний, помогут «будущему развитию военного потенциала на промежуточных дистанциях».

Новая американская ракета ранее подпадала под запрет ДРСМД. Это соглашение, подписанное лидерами США и Советского Союза в 1987 году, привело к ликвидации целого класса ядерного оружия, напоминает издание.

По словам Time, договор предписывал обеим сверхдержавам уничтожить более 2600 ракет наземного базирования с радиусом действия от 310 до 3420 миль. Считалось, что оружие этого типа дестабилизирует европейский континент, потому что с его помощью можно нанести ядерный удар «из любого места без раннего предупреждения».

Испытание США крылатой ракеты средней дальности служит «прямым ответом» на развёртывание Россией «собственной нарушающей ДРСМД» ракеты 9M729. С мая 2013 года администрация Обамы безуспешно пыталась убедить Кремль отказаться от разработки этого оружия. Администрация Трампа решила вообще выйти из договора и создать собственную ракету, утверждается в статье.

В Пентагоне подчёркивают, что крылатая ракета, пробный запуск которой состоялся накануне, была неядерной. Но распад ДРСМД вкупе с новыми испытаниями оружия вызывает всё большую тревогу относительно растущей гонки вооружения, отмечает Time.

На опубликованном в интернете ролике с испытаний видно, как крылатая ракета «Томагавк» вылетает из установки вертикального пуска «Марк 41» (Mk-41). Эти кадры имеют большое значение, потому что они подтверждают одно из «самых больших опасений» Москвы о системах ПРО США в Польше и Румынии, обращает внимание издание.

Россия годами жаловалась на то, что эти системы ПРО, использующие пусковые установки Mk-41, могут быть преобразованы в системы нападения, нарушающие ДРСМД, при замене противоракет SM-3 на ракеты «Томагавк». В ответ США заявляли, что Mk-41 не подпадает под запрет ДРСМД, потому что на ней никогда не испытывалась ракета наземного базирования. «Возможно, это было корректно, но беспокойство Кремля, похоже, оказалось вполне обоснованным», — рассуждает Time.

Пока неясно, что именно Пентагон намерен делать с новой ракетной системой средней дальности, которая всё ещё находится на ранней стадии испытаний. Американские власти не сообщали о месте базирования этого оружия. Тем не менее министр обороны страны Марк Эспер не исключает, что, помимо Европы, ракеты будут развёрнуты в Азии для «сдерживания» Китая.