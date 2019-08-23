Welt (TV)

Welt: новый обмен ударами — Россия и США взвалили друг на друга ответственность за гонку вооружений

Материал представлен в переводе ИноТВ
Москва и Вашингтон вновь обменялись ударами в Совбезе Организации Объединённых Наций, сообщает Welt. Как заявил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, проведённые Соединёнными Штатами испытания ракеты средней дальности свидетельствуют о том, что США готовы к новой гонке вооружений. По словам же его американского коллеги, именно Российская Федерация модернизирует своё атомное оружие и наращивает ядерный потенциал, отмечает немецкий телеканал.

В Совете Безопасности ООН Российская Федерация и Соединённые Штаты обвинили друг друга в разжигании новой гонки вооружений.

Как заявил на внеочередном заседании в Нью-Йорке исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, проведённые несколько дней назад испытания американской ракеты средней дальности свидетельствуют о том, что США готовы к новой гонке вооружений.

В свою очередь, исполняющий обязанности постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Джонатан Коэн обвинил Москву в том, что именно она нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По его словам, Российская Федерация модернизирует своё атомное оружие и наращивает ядерный потенциал.

Дата выхода в эфир 23 августа 2019 года.

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источник
Welt (TV) Германия Европа
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гонка вооружений ДРСМД Россия Совет Безопасности ООН США ядерное оружие
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