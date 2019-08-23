Welt: новый обмен ударами — Россия и США взвалили друг на друга ответственность за гонку вооружений

12:15
Гендиректор «Краснодара» обратился к болельщикам команды
Генеральный директор российского футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг обратился к болельщикам команды в связи со сложной кадровой ситуацией в команде.
12:12
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Самые высокие заработные платы муниципальные служащие получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае.
12:02
Зеленский заявил о жёсткой позиции Киева по «возвращению» Крыма
Киев занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с представителями ветеранских и волонтёрских организаций.
12:01
С-400 в ходе учений сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени
ЗРК С-400 в рамках учений в Астраханской области сбили восемь мишеней, летевших на скорости более 2000 км/ч и имитировавших крылатые ракеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
12:01
Состояние пострадавших при пожаре в Петербурге оценивается как тяжёлое
Пострадавшие в результате пожара в промышленной зоне в Санкт-Петербурге находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Интерфакс.
11:55
На Украине назвали стилем Зеленского прямые переговоры с Путиным
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным являются новым подходом украинского президента Владимира Зеленского.
11:54
Лукашенко обсудил с премьером белорусско-российские отношения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом белорусско-российские отношения.
11:52
Логинов рассказал, как проходили переговоры с СБР по новому контракту
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как проходили переговоры с Союзом биатлонистов России (СБР) о заключении нового контракта.
11:40
Логинов: я и команда никаких денег от СБР не требуем
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, на какие компромиссы готов пойти в ситуации с заключением контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).
11:33
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
11:31
Лукашенко: Минск продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Минск продолжит настойчиво развивать отношения с Тбилиси.
11:30
Логинов прокомментировал ситуацию вокруг контракта с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал ситуацию с заключением контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).
11:24
Опрос: почти 50% россиян одобрили идею четырёхдневной рабочей недели
Почти 50% опрошенных россиян поддерживают инициативу введения четырёхдневной рабочей недели в России. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.
11:23
В Роспотребнадзоре оценили данные о комарах — переносчиках вирусов
Число комаров на Кубани возросло из-за нежаркого и влажного лета, но новых видов насекомых, которые переносят вирусы, а также вспышек болезней не зафиксировано, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
11:14
СМИ: В «Реале» уверены, что «Барселона» не сумеет договориться с ПСЖ по Неймару
Мадридский футбольный клуб «Реал» взял паузу в переговорах по трансферу бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
11:07
При взрыве на Западном берегу реки Иордан ранены трое израильтян
При взрыве на Западном берегу реки Иордан трое израильтян получили ранения.
10:59
Москалькова прибыла в Киев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 23 августа, прибыла в Киев. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства на Украине.
10:54
Надаль высказался о перспективах Медведева и Хачанова
Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил потенциал российских игроков Даниила Медведева и Карена Хачанова.
10:51
Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан в Лефортовском суде пожаловался на состояние здоровья.
10:44
Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей
Верховный суд зарегистрировал жалобу представителя Twitter на штраф за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России.
10:40
Макгрегор заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании провести матч-реванш с действующим чемпионом UFC в лёгком весе российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.
10:30
Тарасова объяснила, почему у Сотниковой и Липницкой не было долгой карьеры
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о фигуристках Аделине Сотниковой и Юлии Липницкой, которые рано прекратили выступать после побед на зимних Олимпийских играх в Сочи.
10:30
Названа причина возврата в Самару летевшего в Петербург самолёта
Самолёт авиакомпании Smartavia, следовавший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера на борту.
10:18
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд. Об этом сообщает ТАСС.
10:16
Боксёр Дадашев посмертно награждён золотой медалью
Российский боксёр Максим Дадашев посмертно награждён золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса (EBP).
10:10
В Крыму дали совет Зеленскому по вопросу признания статуса полуострова
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план постепенного признания Крыма в составе России.
10:04
Рубль растёт к евро
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:04
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
10:02
Москалькова вылетела в Киев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства России на Украине.
09:51
Опрос: около 60% россиян занимаются самолечением
Около 60% россиян в случае болезни предпочитают сами подбирать себе лекарства, чем ходить к врачам.
09:48
Дитрих: Крымская железная дорога должна работать как часы
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Крымская железная дорога должна работать как часы, как единый комплекс.
09:47
Победитель «Джиро д'Италия» Карапас пропустит «Вуэльту Испании» из-за травмы
Действующий победитель велогонки «Джиро д'Италия» Ричард Карапас не выступит на предстоящей «Вуэльте Испании».
09:36
Матч Рублёва и Шаповалова на турнире в Уинстон-Сейлеме перенесён
Четвертьфинальный матч между россиянином Андреем Рублёвым и канадцем Денисом Шаповаловым на теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в американском Уинстон-Сейлеме перенесён.
09:34
На Украине рассказали о новом украинско-турецком ударном беспилотнике
Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой Baykar Defence.
09:32
Белоруссия ограничила ввоз скота из Новосибирской области
Белоруссия ограничила ввоз крупного рогатого скота из Новосибирской области из-за заразного узелкового дерматита.
09:26
Чалов обвинил Жиго в нанесении травмы Ефремову
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о травме своего партнёра Дмитрия Ефремова, полученную после контакта с Самуэлем Жиго в матче 6-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».
09:18
В Москве водитель автомобиля протаранил машину ДПС
В Москве во время преследования со стороны полицейских водитель врезался в патрульную машину ДПС.
09:18
Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира в Бронксе, выиграв первый сет со счётом 6:0
Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Бронксе.
09:11
Роналду рассказал, при каком условии уйдёт из сборной Португалии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём будущем в сборной Португалии по футболу.
09:04
Кличко рассказал об «особом статусе» Киева и Севастополя
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об «особом статусе» столицы Украины и Севастополя, согласно которому градоначальники этих населённых пунктов также являются главами городской администрации.
08:44
В Петербурге ликвидировано открытое горение в складском здании
Пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
08:21
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику
Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, работы идут по графику.
08:12
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 23 августа.
08:08
В Москве 23 августа ожидается до +23 °С
В столице в пятницу, 23 августа, воздух прогреется до +23 °C.
07:59
В Кемеровской области в результате ДТП погибли три человека
На трассе в Беловском районе Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с катком. В результате происшествия погибли три человека.
07:46
СМИ: На юге России распространились переносчики смертельных болезней
Учёные сообщили, что на черноморском побережье Краснодарского края распространились популяции двух видов комаров — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и жёлтой лихорадки.
07:27
Итальянская делегация приедет в Крым с культурной миссией
Президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия сообщил, что делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией.
07:14
Россия поменяла генерального консула в Гонконге
С августа пост генерального консула России в Гонконге занимает Игорь Сагитов. Об этом рассказали в дипмиссии.
06:58
В ВС США заявили об отсутствии планов вторгаться в Венесуэлу
Глава Южного командования Вооружённых сил США адмирал Крейг Фоллер на закрытии 6-й южноамериканской конференции по вопросам обороны SOUTHDEC 2019 заявил, что Вашингтон не планирует военного вторжения в Венесуэлу.
06:43
Дополнительную группу спасателей отправили в Комсомольск-на-Амуре
Из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре направили дополнительную группу военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России в составе 30 человек и 4 единиц техники.