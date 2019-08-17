Time: над США пролетел «российский шпион» — но это нормально

Над американским Средним Западом пролетел российский самолет-разведчик, и никто на этот счёт не предпринял никаких действий — однако это абсолютно нормально, пишет Time. Как отмечает журнал, российский борт совершал свой полёт в рамках Договора по открытому небу, который позволяет его участникам наблюдать за военной активностью различных стран. Более того, подобный полёт — «это знак доброй воли», позволяющий разрядить напряжение в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Это похоже на теорию заговора: во вторник Россия отправила самолёт-разведчик в США, который пролетел над Средним Западом, и американские военные ничего не предприняли, чтобы ему помешать, пишет Time.

С помощью коммерческих программ внимательные наблюдатели обнаружили самолёт Ту-154М, который вошёл в американское воздушное пространство 11 августа. Его маршрут пролегал неподалёку от города Дейтон в штате Огайо, а затем он прошёл над Чикаго и Миннеаполисом.

Об этом сообщили также многие местные СМИ, которые опубликовали статьи со зловещими заголовками вроде «Над Чикаго заметили российский самолёт».

На самом же деле, успокаивает Time, полёт выполнялся в рамках Договора по открытому небу — это программа, которая позволяет многим странам, включая Россию и США проводить наблюдательные полёты над странами, которые дали на то своё согласие.

Более того, эксперты считают, что полёт российского самолёта над американской территорией — это «знак доброй воли», который может несколько обезопасить жизнь обычных граждан, снизив градус напряжённости в отношениях.

Полёты в рамках Договора по открытому небу секретом не являются. По его условиям, обе страны знают о полётах задолго до их начала, а на количество операций подобного рода существует определённая квота. Кроме того, страна, над которой самолёт-наблюдатель выполняет полёт, должна утвердить список оборудования, которое находится на борту самолёта. При этом страна, проводящая полёт, должна послать уведомление противоположной стороне не позднее, чем за 72 часа до операции.

Информация, которую собирают разведчики, также секретом не является. Страны должны предоставлять все собранные ими снимки в случае просьбы противоположной стороны.

«Всё планируется заранее. Русские не могут просто с бухты барахты решить полетать над Кливлендом, Чикаго или какой-нибудь ракетной базой», — отметил старший научный сотрудник Bulletin of the Atomic Scientists Стивен Шварц.

В марте 1992 года США подписали Договор по открытому небу с 23 странами — включая Россию. Участники договора дали другим подписавшим документ сторонам право на ограниченное количество наблюдательных полётов над своей территорией.

Цель договора — дать возможность странам собирать данные о военном потенциале других государств, а также стимулировать «рост степени открытости и прозрачности в военной сфере, а также укреплять безопасность с помощью доверия». Соглашение подписали самые крупные игроки холодной войны, включая Россию, США, Великобританию, Францию, Германию, Польшу и Украину. Тем не менее Китай, Япония и прочие азиатские государства участниками соглашения не являются.

Эта программа полезна в первую очередь потому, что у обеих сторон появляется больше оснований считать, что их визави никого не водит за нос. По словам Шварца, договор даёт возможность получать данные о военном и ядерном потенциале других стран, а также предотвращает гонку вооружений, которая во многом строится на страхе неизвестного.

«Идея в том, что создаётся некое доверие, и мы может видеть... что происходит на самом деле — и это работает в обе стороны. Это гарантия того, что никто не занимается ничем особо предосудительным», — считает Шварц.

По его мнению, договор частично развеивает страхи о том, что какая-то страна отстаёт от своего противника — как это было в 50-х и 60-х годах.

«Из-за страха и паранойи — а также из-за отсутствующих или неточных разведданных — государства убедили себя, что другая сторона занимается чем-то крайне опасным и ответили на эту ситуацию с лихвой, создавая и развёртывая различное оружие. В итоге эти шаги в реальности оказались ненужными», — напомнил эксперт.

При этом Шварц испытывает беспокойство из-за того, что в последнее время исчезают ограничения американской и российской ядерных программ. «Мне кажется, что мы оказались в очень нестабильной и опасной ситуации. И это всё из-за того, что люди вроде Болтона и его племени страстно желают, чтобы США могли без каких-либо ограничений действовать где и когда угодно. Подобный подход совсем не располагает к безопасности в мире», — подытожил он.