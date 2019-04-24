Drive: новый российский самолёт впервые понаблюдает за военными базами США

В рамках Договора по открытому небу Москва отправила в Соединённые Штаты свой новый самолёт-разведчик Ту-214ОН, пишет Drive. По словам издания, во время своей миссии российское воздушное судно получит возможность пролететь над множеством важных военных объектов Америки.

Россия отправила один из своих двух наблюдательных самолётов Ту-214ОН в Соединённые Штаты. Эта миссия осуществляется в рамках Договора по открытому небу, который позволяет сторонам проводить разведывательные полёты над территорией друг друга, в том числе над самыми стратегически важными локациями, пишет Drive.

По словам издания, менее месяца назад воздушное судно более старой модели Ту-154ОН прошло по маршруту, который среди прочего охватывал секретную Зону 51 и Невадский испытательный полигон. Этот самолёт также сфотографировал множество самых важных военных объектов на юго-западе США.

Однако новый самолёт, основой которого послужил Ту-214, вызвал «особое противоречие» между двумя странами. В прошлом году американское правительство даже отказывалось сертифицировать эту российскую модель, как подпадающую под условия договора, отмечает Drive.

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, Ту-214ОН должен был прибыть на авиабазу национальной гвардии США Роузкранс. Самолёт будет совершать оттуда свою наблюдательную миссию до 27 апреля.

По мнению издания, Роузкранс — это идеальное место для проведения разведывательных полётов. С этой базы в штате Миссури российский самолёт получит возможность следовать маршрутами, проходящими через различные важные военные объекты США, «наблюдение за которыми может интересовать Кремль».

Но Ту-214ОН не придётся летать далеко, чтобы начать «слежку» за очень секретными объектами. Авиабаза ВВС США Уайтмен, на которой находятся малозаметные стратегические бомбардировщики B-2A Spirit, также расположена в Миссури, всего лишь в 100 милях от Роузкранса. И это не единственная база, находящаяся в этом регионе.

Российский самолёт также вполне может пролететь над крупнейшей военной базой США Форт-Худ, расположенной в Техасе. Воздушное судно даже сможет пройти над округом Колумбия, где находится американская столица, рассуждает издание.

Этот уровень доступа, очевидные цели которого — добиться прозрачности в военной активности и сократить вероятность опасного недопонимания, часто становился предметом спора в США. Многие члены конгресса считают, что договор даёт России «чрезмерную выгоду», особенно с учётом того, что страна имеет ограниченные возможности спутникового наблюдения.

Отношения между США и Россией находятся на рекордно низком уровне. Поэтому появление Ту-214ОН над Америкой может дать конгрессу новый повод раскритиковать Договор по открытому небу и стать основанием для очередной попытки выйти из этого соглашения. Во многом реакция Капитолийского холма будет зависеть от того, над какими именно местами пролетит российский самолёт-разведчик в ближайшие дни, полагает Drive.