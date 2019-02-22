NBC: США проведут авиаразведку над территорией России

В рамках Договора по открытому небу США проведут наблюдательные полёты над территорией России с помощью невооружённого самолёта-разведчика, пишет NBC News. Как отмечает канал, все стороны соглашения получили об этом надлежащие уведомления; кроме того, на борту американского судна будут находиться шесть российских наблюдателей.
В четверг и пятницу США проведут наблюдательные полёты над территорией России в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Эти полёты будут проведены впервые с ноября 2017 года, пишет NBC News.
«В настоящее время Соединённые Штаты проводят наблюдательный полёт над Россией в рамках ДОН», — заявил официальный представитель Пентагона Джейми Дэвис.
На вылет отправится невооружённый самолёт-разведчик OC-135B, оснащённый камерами. Подобный тип самолёта сертифицирован по условиям соглашения специально для подобных типов заданий.
Договор по открытому небу, который подписали почти три десятка стран, позволяет его сторонам проводит разведывательные полёты над территорией других участников соглашения с целью сбора информации о вооружённых силах этого государства.
«Россия в курсе этого полёта, — добавил Дэвис. — Согласно требованиям договора 12 февраля 2019 года всем участникам соглашения были высланы надлежащие уведомления, которые были ими впоследствии подтверждены. Кроме того, на основании положений договора на борту американского судна находятся шесть наблюдателей Российской Федерации, ведущих контроль всех фаз полёта».
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