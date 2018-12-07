CNN: Америка «играет военными мускулами», чтобы отправить послание России

Военные США ответили на, как заявляет американская сторона, «незаконные и дестабилизирующие действия России» на Украине, сообщает CNN.

В ходе второй за несколько дней операции американский самолёт наблюдения OC-135 осуществил «внеочередной полёт» в рамках Договора по открытому небу, чтобы «вновь подтвердить обязательства США перед Украиной», указывает канал со ссылкой на Пентагон.

Этот полёт прошёл на следующий день после того, как эсминец ВМС США USS McCampbell прошёл близ залива Петра Великого в Японском море, где расположена база Тихоокеанского флота России. Как отмечается в статье, этот шаг Вашингтона вызвал раздражение у Москвы. Как поясняется в статье, Америка таким образом «играет военными мускулами», чтобы отправить послание России.

«Ничем не спровоцированная атака России на украинские военные суда в Чёрном море близ Керченского пролива — это опасная эскалация, являющаяся образцом всё более провокационной и угрожающей деятельности», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.

В среду канал CNN также сообщил, что США начинают необходимые приготовления для отправки в Чёрное море военного корабля в качестве возможного ответа на «захват» Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.