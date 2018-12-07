CNN: Америка «играет военными мускулами», чтобы отправить послание России

В ходе второй за последние дни операции американский самолёт наблюдения OC-135 осуществил «внеочередной полёт» в рамках Договора по открытому небу с Россией, сообщает CNN. США таким образом «играют военными мускулами», чтобы отправить послание России в связи задержанием украинских кораблей и моряков.
Военные США ответили на, как заявляет американская сторона, «незаконные и дестабилизирующие действия России» на Украине, сообщает CNN.
В ходе второй за несколько дней операции американский самолёт наблюдения OC-135 осуществил «внеочередной полёт» в рамках Договора по открытому небу, чтобы «вновь подтвердить обязательства США перед Украиной», указывает канал со ссылкой на Пентагон.
Этот полёт прошёл на следующий день после того, как эсминец ВМС США USS McCampbell прошёл близ залива Петра Великого в Японском море, где расположена база Тихоокеанского флота России. Как отмечается в статье, этот шаг Вашингтона вызвал раздражение у Москвы. Как поясняется в статье, Америка таким образом «играет военными мускулами», чтобы отправить послание России.
«Ничем не спровоцированная атака России на украинские военные суда в Чёрном море близ Керченского пролива — это опасная эскалация, являющаяся образцом всё более провокационной и угрожающей деятельности», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.
В среду канал CNN также сообщил, что США начинают необходимые приготовления для отправки в Чёрное море военного корабля в качестве возможного ответа на «захват» Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение оштрафовать центрового клуба «Индиана Пэйсерс» Майлза Тёрнера на $15 тыс. за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс».
Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов, который выбежал на поле к капитану команды Денису Глушакову во время игры Лиги Европы с австрийским «Рапидом», рассказал, что клуб намерен подать на него в суд.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой заявил о необходимости повышения Софией энергетической безопасности. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
В результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии в течение суток погибли трое сирийских военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Американские авианосные группы не имеют достаточного «радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации», чтобы провести операции, способные нанести поражение России или Китаю. Об этом информирует The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
Легализации самозанятых граждан мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности со стороны контролирующих органов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.