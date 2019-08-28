Столтенберг: «серьёзная кибератака» на одного из членов НАТО будет встречена ответом всего блока

Для НАТО киберпространство — это область, в которой альянс будет действовать и защищать себя так же эффективно, как в воздухе, на суше и на море, пишет в своей статье для Prospect генсек военного блока Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что серьёзная кибератака на одного из членов альянса может спровоцировать применение Пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.
Серьёзная кибератака может привести к ответной атаке со стороны всех союзников по НАТО, пишет в своей статье для Prospect генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Киберугрозы для безопасности нашего альянса становятся всё более частыми, более сложными и более разрушительными, — отметил он. — В Соединённом Королевстве в 2017 году вирус WannaCry повредил компьютеры в больницах по всей стране, что привело к отмене тысяч запланированных операций и обошлось Национальной системе здравоохранения в миллионы фунтов».
Как подчеркнул генсек НАТО, даже альянс не обладает иммунитетом к кибератакам.
«Мы каждый день регистрируем подозрительную активность в отношении наших систем. Чтобы обеспечить нашу безопасность — чем НАТО занимается уже 70 лет, — альянс приспосабливается к этой новой реальности. Для НАТО серьёзная кибератака может спровоцировать применение Пятой статьи нашего устава», — отметил Столтенберг.
Он напоминает, что речь идёт об обязательстве по коллективной обороне, в рамках которой нападение на одного из членов военного блока считается нападением на всех.
«Мы определили киберпространство как область, в которой НАТО будет действовать и защищать себя так же эффективно, как и в воздухе, на суше и на море, — заявил Столтенберг. — Это означает, что мы будем осуществлять сдерживание и защиту от любой агрессии по отношению к союзникам, будь то в физическом или в виртуальном мире».
При этом генсек указывает на то, что благодаря укреплению своих возможностей в сфере киберобороны, улучшению правовых и институциональных механизмом, а также благодаря наращиванию человеческих и финансовых ресурсов, направленных на борьбу с киберугрозами, члены НАТО сумели сократить уязвимость своих сетей и инфраструктуры.
По словам Столтенберга, киберпространство стало «новым полем битвы», и для НАТО «киберготовность» — это один из главных приоритетов на будущее.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского об условиях переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок.
Главный тренер португальской «Браги» Са Пинту перед повторным поединком с московским «Спартаком» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы заявил, что его команде нельзя опираться на результат первой игры.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала сообщения о том, что долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.
Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун главой Минздрава набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубу не удалось договориться о переходе братьев Миранчук из «Локомотива» в нынешнее трансферное окно, однако не исключил повторных попыток.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% украинцев, что является рекордом среди всех украинских президентов. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
На дорогах Московской области планируют установить светоотражающие элементы — катафоты. Они появятся на разделительных полосах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Омская область прошла конкурсный отбор на получение в 2020—2022 годах субсидий из федерального бюджета в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.