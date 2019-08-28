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Столтенберг: «серьёзная кибератака» на одного из членов НАТО будет встречена ответом всего блока

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Для НАТО киберпространство — это область, в которой альянс будет действовать и защищать себя так же эффективно, как в воздухе, на суше и на море, пишет в своей статье для Prospect генсек военного блока Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что серьёзная кибератака на одного из членов альянса может спровоцировать применение Пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.
Столтенберг: «серьёзная кибератака» на одного из членов НАТО будет встречена ответом всего блока
Reuters
Серьёзная кибератака может привести к ответной атаке со стороны всех союзников по НАТО, пишет в своей статье для Prospect генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
 
«Киберугрозы для безопасности нашего альянса становятся всё более частыми, более сложными и более разрушительными, — отметил он. — В Соединённом Королевстве в 2017 году вирус WannaCry повредил компьютеры в больницах по всей стране, что привело к отмене тысяч запланированных операций и обошлось Национальной системе здравоохранения в миллионы фунтов».
 
Как подчеркнул генсек НАТО, даже альянс не обладает иммунитетом к кибератакам.
 
«Мы каждый день регистрируем подозрительную активность в отношении наших систем. Чтобы обеспечить нашу безопасность — чем НАТО занимается уже 70 лет, — альянс приспосабливается к этой новой реальности. Для НАТО серьёзная кибератака может спровоцировать применение Пятой статьи нашего устава», — отметил Столтенберг.
 
Он напоминает, что речь идёт об обязательстве по коллективной обороне, в рамках которой нападение на одного из членов военного блока считается нападением на всех.
 
«Мы определили киберпространство как область, в которой НАТО будет действовать и защищать себя так же эффективно, как и в воздухе, на суше и на море, — заявил Столтенберг. — Это означает, что мы будем осуществлять сдерживание и защиту от любой агрессии по отношению к союзникам, будь то в физическом или в виртуальном мире».
 
При этом генсек указывает на то, что благодаря укреплению своих возможностей в сфере киберобороны, улучшению правовых и институциональных механизмом, а также благодаря наращиванию человеческих и финансовых ресурсов, направленных на борьбу с киберугрозами, члены НАТО сумели сократить уязвимость своих сетей и инфраструктуры.
 
По словам Столтенберга, киберпространство стало «новым полем битвы», и для НАТО «киберготовность» — это один из главных приоритетов на будущее.
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Prospect Великобритания Европа
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