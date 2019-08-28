Столтенберг: «серьёзная кибератака» на одного из членов НАТО будет встречена ответом всего блока

Серьёзная кибератака может привести к ответной атаке со стороны всех союзников по НАТО, пишет в своей статье для Prospect генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Киберугрозы для безопасности нашего альянса становятся всё более частыми, более сложными и более разрушительными, — отметил он. — В Соединённом Королевстве в 2017 году вирус WannaCry повредил компьютеры в больницах по всей стране, что привело к отмене тысяч запланированных операций и обошлось Национальной системе здравоохранения в миллионы фунтов».

Как подчеркнул генсек НАТО, даже альянс не обладает иммунитетом к кибератакам.

«Мы каждый день регистрируем подозрительную активность в отношении наших систем. Чтобы обеспечить нашу безопасность — чем НАТО занимается уже 70 лет, — альянс приспосабливается к этой новой реальности. Для НАТО серьёзная кибератака может спровоцировать применение Пятой статьи нашего устава», — отметил Столтенберг.

Он напоминает, что речь идёт об обязательстве по коллективной обороне, в рамках которой нападение на одного из членов военного блока считается нападением на всех.

«Мы определили киберпространство как область, в которой НАТО будет действовать и защищать себя так же эффективно, как и в воздухе, на суше и на море, — заявил Столтенберг. — Это означает, что мы будем осуществлять сдерживание и защиту от любой агрессии по отношению к союзникам, будь то в физическом или в виртуальном мире».

При этом генсек указывает на то, что благодаря укреплению своих возможностей в сфере киберобороны, улучшению правовых и институциональных механизмом, а также благодаря наращиванию человеческих и финансовых ресурсов, направленных на борьбу с киберугрозами, члены НАТО сумели сократить уязвимость своих сетей и инфраструктуры.

По словам Столтенберга, киберпространство стало «новым полем битвы», и для НАТО «киберготовность» — это один из главных приоритетов на будущее.