The Prospect: пока у Путина нет конкурентов, но Великобритания смотрит в будущее Британский премьер Тереза Мэй выбрала абсолютно правильную стратегию по отношению к России — взаимодействовать, но соблюдать осторожность. Как пишет The Prospect, Лондон также должен смотреть в будущее и налаживать контакты со следующим поколением политических и экономических лидеров России, поскольку Владимир Путин не сможет руководить страной вечно. 18 марта 2017 Prospect

Prospect: Сирийская операция дала России стратегическое преимущество Используя ограниченные силы и средства Россия получила в Сирии стратегическое преимущество. Как пишет Prospect, на фоне миграционного кризиса в ЕС и нерешительной политики США Москва показала, что ведет себя гораздо более дальновидно, чем остальные. 25 марта 2016 Prospect

Prospect: Борьба с курением в России - дело прибыльное Борьбу с курением в России во многом финансирует фонд бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Кроме того, в российский бюджет идут весомые суммы от налогов на табачную промышленность, которой на 95 процентов владеют иностранные компании. Поэтому Путину достаточно легко вести антитабачную кампанию – с помощью новых акцизов и строжайших запретов, пишет Prospect Magazine. 24 марта 2016 Prospect