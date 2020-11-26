Prospect: ползучая милитаризация Японии продолжится и после Синдзо Абэ

Несмотря на то что у Японии мирная конституция, страна входит в первую десятку мировых держав по военным расходам. Как пишет Prospect, рьяным приверженцем милитаризации был бывший премьер Синдзо Абэ, но его наследие живёт, поэтому не исключено, что его последователи под давлением США всё-таки изменят главный закон страны.

В августе 2020 года, всего через четыре дня после установления рекорда по самому продолжительному нахождению на посту премьер-министра Японии, Синдзо Абэ объявил, что уходит в отставку из-за плохого состояния здоровья. Как пишет автор монографии «Япония» в серии «История мировой политики» Джефф Кингстон в статье для Prospect, и хотя некогда популярный лидер по результатам опросов растерял свою популярность под конец своего премьерства, однако нет никаких сомнений в том, что для самого Абэ самое большое разочарование — неспособность изменить пацифистскую статью 9 конституции Японии.

Как продолжает эксперт, ещё в 1947 году Вашингтон вписал в Конституцию Японии статью 9 с целью держать побеждённого и оккупированного врага «на коротком поводке». Но очень скоро США пожалели об этом — уже начиная с Корейской войны в 1950 году. Когда США в тот период потребовали от Японии нового вооружения, Токио размахивал статьей 9 конституции и ловко сконцентрировался исключительно на модернизации промышленности.

Но японское правительство уже тогда начало политические манёвры, которые превратили пацифистскую оговорку в фикцию. В 1950 году в стране был создан относительно небольшой, легко вооружённый резерв национальной полиции численностью 75 тыс. человек. Он быстро увеличился до 110 тыс. человек и в 1952 году был переименован в Национальные силы безопасности, которые в 1954 году были преобразованы в японские Силы самообороны. С тех пор под давлением США Япония постепенно наращивала свои военные возможности, обходя конституционные ограничения.

«Эта странная ситуация — существование мощной армии, которая теоретически запрещена мирной конституцией — покрывает споры вокруг статьи 9 облаком «когнитивного диссонанса». У Японии сейчас четверть миллиона солдат и, вслед за 7-м флотом США, она имеет самые мощные военно-морские силы в Азии. Вдобавок к этому у Японии есть крупные современные военно-воздушные силы и годовой оборонный бюджет порядка 50 миллиардов долларов, что равно военному бюджету Великобритании и ставит Японию в число 10 ведущих стран мира по военным расходам», — пишет автор статьи.

В самой Японии оправдывали эту аномальную ситуацию — одновременно ссылаясь на соблюдение своей конституции — своим членством в Организации Объединённых Наций, поскольку Устав ООН даёт каждой стране право на самооборону. Однако этого никогда не было достаточно не только для японских консерваторов, но и для США. В 1997 году на фоне напряжённости между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня были согласованы новые принципы совместной обороны США и Японии, что расширило пределы участия Японии в военных приготовлениях в регионе. Японские вооружённые силы, официально существовавшие только для самообороны страны, взяли на себя более сложные задачи перед лицом растущей мощи Китая и ядерной программы Северной Кореи.

Но самый радикальный сдвиг в Японии произошёл именно при Абэ в 2014 году. В годовщину создания сил самообороны Абэ в одностороннем порядке предложил такой пересмотр статьи 9, который позволил бы Японии участвовать в так называемой коллективной самообороне. Как ни странно, тщательно отобранные Абэ учёные вынесли заключение, что такой закон был бы неконституционным, но его обсуждение было навязано премьером парламенту, и тогда появилась «доктрина Абэ»: он назвал эту новую доктрину «активным пацифизмом», но этот ход не прошёл. Улицы разразились крупнейшими протестами со времён митингов 1960 года, в ходе которых был свергнут дед Абэ Нобусукэ Киси.

Параллельно с этим на международной арене пересматривались американо-японские принципы обороны в сторону расширения того, что Япония соглашалась делать в военном отношении в поддержку США. Вашингтон настоятельно убеждал Токио присоединиться к военной миссии по патрулированию Персидского залива под руководством США. Но Абэ, который отчаянно пытался избежать негативной реакции общественности, воздержался от широкомасштабного участия в коалиции. Вместо этого он направил единственный эсминец и два патрульных самолёта для сбора разведывательной информации, которые, якобы действуя отдельно от коалиции США, должны были координировать с ней свои действия.

Именно в этом, по мнению автора материала, и заключается парадокс, который может иметь важное значение для будущего развития Японии: у страны неравноправные, почти вассальные отношения с США в вопросах внешней политики и безопасности, и тем не менее при всём своём откровенном национализме консерваторы считают альянс важным и единственным вариантом для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи и Китая. Абэ и его единомышленники-консерваторы считают, что дни пацифизма сочтены, поскольку в мире растущих угроз и разваливающихся союзов он стал уже роскошью, которую Япония не может себе позволить.

Как заключает Джефф Кингстон, Абэ оставил после себя скромный список достижений, однако со своей собственной националистической точки зрения он оставляет после себя не только страну с мощными вооружёнными силами, но и, благодаря новым американо-японским принципам в области обороны и расширенному законодательству, также значительно укрепляет права своих преемников на их использование.

«Пацифистские оговорки в японской конституции были сделаны в Вашингтоне много лет назад. На протяжении долгих десятилетий их медленно выхолащивали по указанию самого Вашингтона, и, если в конечном итоге от них вовсе откажутся, скорее всего, причины этого нужно будет снова искать в Вашингтоне», — подводит итог автор материала.