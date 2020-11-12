Guardian: Японии грозит третья волна коронавируса из-за похолодания и внутреннего туризма

Японские власти пытаются принять меры, чтобы справиться с новой волной коронавируса. В последнее время в стране заметно увеличилось количество заболевших COVID-19, что, по мнению экспертов, связано со снижением температуры и государственной программой по поощрению внутреннего туризма.

Японские власти выступили с предупреждением о надвигающейся третьей волне коронавируса. Их слова прозвучали на фоне увеличения числа заболевших, ответственность за которое возлагают на похолодание и правительственную кампанию по поощрению внутреннего туризма, пишет The Guardian.

После нескольких недель относительно стабильной ситуации с COVID-19 в Стране восходящего солнца продолжился суточный прирост. Во вторник было зафиксировано 1284 новых случаев, в результате чего общее число заражённых составило 111 222 человек, а погибших — 1864.

Япония избежала большого числа случаев заболевания и смертей, наблюдаемых в Великобритании, США и других странах, что некоторые объясняют повсеместным ношением масок. Однако, по всей видимости, решение о запуске щедро субсидируемой туристической программы Go To Travel, стоимость которой оценивается в $16 млрд, способствовало новой волне инфекций, отмечает издание.

Число заболеваний растёт не только в Токио, где зарегистрировано более 33 тыс случаев, но и в префектурах с большим городским населением, таких как Осака, Канагава и Айти. Губернатор последней Хидэаки Омура ещё на прошлой неделе заявил: «Фактически третья волна уже наступила».

Хоккайдо, самый северный из основных островов Японии, сумел сдержать крупную вспышку после введения чрезвычайного положения в феврале. Но на этой неделе количество ежедневных случаев заболевания превысило 200 человек впервые с начала пандемии. Большинство заражений приходится на крупнейший город Саппоро, где оживлённая ночная жизнь является основной статьёй дохода местной экономики.

Для сдерживания эпидемии власти призвали хозяев баров и клубов закрываться с 22:00 до 5:00, а рестораны — прекратить подавать алкоголь после 22:00. «Я не думаю, что Хоккайдо —единственное место, которому нужны контрмеры, чтобы справиться с более низкими температурами и изменениями в обстановке», — заявил губернатор острова Наомити Судзуки.

С начала пандемии в Японии особое внимание уделялось ношению масок и необходимости избегать закрытых пространств, многолюдных мест и окружений, способствующих тесному контакту. Но эти меры предосторожности стало труднее соблюдать в холодную погоду.

Правительственная группа экспертов призвала принять новые меры для зимнего периода. Они предупредили, что бездействие может привести к резкому увеличению числа заражений.

Главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като предложил исключить Хоккайдо из Go To Travel. Но премьер Ёсихидэ Суга отверг эту идею, заявив, что власти следят за ситуацией и продолжат проводить кампанию, учитывая мнение экспертов.

Кентаро Ивата, специалист по инфекционным заболеваниям в университетской больнице Кобе, предположил, что недавний рост заражений вызван сочетанием факторов. Среди них он указывает кампанию Go To Travel, самоуспокоенность людей и политиков, а также понижение температуры.

«Мы должны быть полны решимости снизить уровень заражения», — сказал Ивата в интервью The Guardian. По его признанию, он ожидал, что увеличение числа серьёзных случаев «наступит позже».

«Бессистемные меры только отсрочат проблему. Снижение возможностей заразиться — это самый простой способ сократить количество заболевших, поэтому политикам необходимо предлагать прямую [финансовую] поддержку людям, которые в ней нуждаются, а не туристическую кампанию, которая помогает распространять болезнь», — подчеркнул эксперт.