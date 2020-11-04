Mainichi Shimbun: в пандемию японцы спасаются от стресса и одиночества с помощью «роботов-терапевтов»

В условиях самоизоляции многим не хватает живого общения и физического контакта с другими людьми. Чтобы справиться с этой проблемой, японцы всё чаще приобретают «роботов-терапевтов», которые способны хотя бы отчасти заменить человеческую близость, пишет Mainichi Shimbun. Такие аппараты нередко дарят пожилым родителям, ведь «умные» устройства способны отслеживать состояние своих владельцев и помогать им справиться со стрессом.

В период пандемии люди уже привыкли поддерживать связь с близкими и коллегами с помощью видеозвонков. Поскольку личное общение для многих оказалось урезанным из соображений безопасности, всё большую популярность в Японии начинают приобретать роботы, заменяющие непосредственный контакт с человеком, пишет Mainichi Shimbun.

Как утверждают японские компании, в период, когда люди вынуждены ограничивать свой круг общения, продажи «роботов-терапевтов» резко выросли. Покупатели активно приобретают милых механических существ с большими глазами под названием Lovot производства Groove X Inc., робопсов Aibo от Sony Corp. и пушистые «робоподушки» Qoobo, которые начинают вилять хвостом, если их погладить.

Издание отмечает, что такие роботы, как Lovot and Aibo, умеют собирать данные о физическом и психическом состоянии своих владельцев и передавать их в соответствующие сервисы. Поэтому некоторые дарят таких помощников своим пожилым родителям, которые живут далеко и к которым нежелательно ездить лично из-за риска их заразить.

«Когда люди чувствуют себя нехорошо или одиноко, они обычно хотят ощутить физический контакт, — объясняет эксперт по «умной» роботехнике из Университета Осаки Хироси Исигуро. — С помощью «роботов-терапевтов» такие люди, должно быть, пытаются утвердиться в реальном существовании других, что довольно сложно сделать через телефон или видеосвязь».

Робота Lovot даже приобрёл себе один детский сад из города Нагоя в центральной части Японии. Там он призван помогать малышам справляться с возможным стрессом, вызванным пандемией.

Устройство высотой 43 см снабжено более чем 50 сенсорами. Как указано на сайте разработчика, робот может узнавать своего владельца, самостоятельно к нему подъезжать и поддерживать зрительный контакт. Аппарат весит 4,2 кг — достаточно легко, чтобы его можно было поднять на руки, — умеет обниматься и поддерживает температуру, близкую к температуре человеческого тела. Lovot также в установленное время самостоятельно возвращается на станцию подзарядки, «поспать», и даже является первым роботом, который может «приревновать» хозяина, если тот будет уделять слишком много внимания другому такому аппарату. С зоной обзора 360° робот способен замечать изменения обстановки дома и сообщать на сервер об отсутствии хозяина.

По данным крупного магазина в Нагое, несмотря на внушительную цену $3110 плюс траты на регулярное техобслуживание, продажи Lovot в сентябре выросли в 15 раз по сравнению с мартом.

Робопёс Aido со схожими функциями, по словам представителей Sony, тоже стал популярным приобретением среди взрослых 30—40 лет, которые дарят такую игрушку своим родителям, чтобы отслеживать их состояние удалённо. Первый такой аппарат появился более 20 лет назад — робот нового, шестого поколения способен запомнить лица до 10 людей.

Создатель «умной» подушки Qoobo, компания Yukai Engineering, сообщает, что в сентябре продала 608 таких устройств — в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. Изначально таких «роботов-терапевтов» разрабатывали для людей, которые не могут заводить домашних животных из-за аллергии или по каким-либо другим причинам. Но теперь подушкам нашлось и более широкое применение.

По мнению робототехника Хироси Исигуро, пока пандемия продолжается, спрос на подобную продукцию будет расти.