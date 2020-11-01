France 2: выходные без карантина — французы до последнего оттягивают возвращение с отдыха

Многие французы провели праздничные выходные не дома — некоторые отправились на отдых в Кап-Ферре, наслаждаясь последней возможностью искупаться в ещё тёплом море и вдохнуть свежий воздух, передаёт France 2. Они стараются как можно дольше оттягивать возвращение домой: во Франции введён общенациональный карантин, который может продлиться несколько месяцев.

Те, кто не мёрзнет, прыгают в воду — эта семья из Лиона проводит отпуск в Кап-Ферре и по максимуму наслаждается свежим воздухом перед возвращением на карантин домой.

РЕПОРТЁР: Вы даже не сомневались (в том, чтобы искупаться. — ИноТВ)?

ТУРИСТ-1: Нет. У нас остаётся мало времени, поэтому… Она (вода. — ИноТВ) очень хороша, очень хороша. Жаль, что буи немного далеко, иначе… Я уже два дня хотел, так что — сделано!

Эти жители Лиона как можно дальше отодвигали момент возвращения.

ТУРИСТКА-1: Мы возвращаемся в Лион в воскресенье после обеда или вечером. Идея в том, чтобы воспользоваться этим (каникулами. — ИноТВ) до упора и насладиться немного большей свободой, чем у нас будет в городе.

ТУРИСТКА-2: Хорошо, что получилось этим воспользоваться, пока остальные французы сидят на карантине. В больших городах карантин соблюдается по-другому.

Эта туристка живёт недалеко от Кап-Ферре — в Бордо. Но скоро и для неё прогулка по пляжу станет редким удовольствием.

ТУРИСТКА-3: Я хочу ещё больше насладиться настоящим моментом, потому что потом мы не знаем, сколько продлится всё это (карантин. — ИноТВ). Возможно, четыре недели, потом станет шесть — мы не знаем.

Меньше повезло тем, кто сегодня сначала на корабле, а потом на поезде должен вернуться домой.

ТУРИСТ-2: Мы будем в Париже сегодня вечером.

РЕПОРТЁР: Немного грустно?

ТУРИСТ-2: Да, грустно, потому что это конец отпуска, а возвращаешься к немного необычной атмосфере.

До вечера воскресенья все отдыхающие должны покинуть Кап-Ферре. На полуострове останутся только местные жители и люди, которые хотят переждать карантин в своих загородных домах.