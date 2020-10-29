Le Monde: вторая волна COVID-19 — во Франции объявили новый карантин, но с послаблениями

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к соотечественникам и объявил о введении новых мер по борьбе с распространением COVID-19. В отличие от карантина весной на этот раз школы и детские сады продолжают работать, в домах престарелых разрешены визиты, но в остальном французов призвали оставаться дома, работать удалённо, перевести учёбу в вузах на дистанционный формат, пишет Le Monde.

Франция переживает резкий рост заболеваемости COVID-19, уже миллион человек заболели коронавирусом. Такую динамику не могли предсказать даже самые пессимистичные прогнозы. В реанимации находятся больше 3 тыс. больных, и к середине ноября, как ожидается, их число может вырасти втрое. И в связи с этим президент страны Эммануэль Макрон объявил о новых мерах по борьбе с пандемией, пишет Le Monde.



По его словам, новая волна будет более тяжёлой и более смертоносной, чем первая, от которой во Франции погибли 30 тыс. человек. И если не сдержать динамику сейчас, предупредил Макрон, то в ближайшем будущем врачам придётся выбирать, например, оказывать помощь пострадавшему в ДТП или больному с COVID-19. Так что Макрон объявил о том, что вводит новый карантин, но с более мягкими условиями, чем весной. Действовать он будет пока до 1 декабря.



На этот раз школы и детские сады будут работать, но вузы должны перейти на дистанционное образование. Заведения, где присматривают за престарелыми, будут открыты для посещения, чтобы избежать морального ущерба для пожилых людей, которые тяжело переживают изоляцию. Французы должны будут оставаться дома. Им можно будет ходить на работу, к врачу, помогать близким, за покупками, а также на короткую прогулку, но поблизости от места жительства.



Французские власти настаивают, что «экономика не должна ни останавливаться, ни сжиматься». Так что они призывают французов способствовать этому как своим трудом, так и своим потреблением. Компании должны максимально перевести своих сотрудников на удалённую работу. Но заводы, сельскохозяйственные предприятия, стройки, коммунальные службы, государственные службы будут продолжать свою работу. Профессиональные спортивные состязания разрешены.



Однако те предприятия торговли, что не входят в число необходимых, а также бары и рестораны должны закрыться. Впрочем, для индивидуальных предпринимателей, торговли и малых предприятий Макрон пообещал особый план по поддержке.



Эксперты подсчитывают убытки от новых мер. Так, по их оценкам, они могут составить для французского государства от €12 млрд до €15 млрд в месяц.



Как пишут политологи, французскому обществу будет непросто согласиться с этими мерами, тем более там царит атмосфера недоверия к властям. Их критикуют за то, что вовремя не следовали рекомендациям научного сообщества, не предпринимали заранее меры по сдерживанию второй волны. Экономика Франции сейчас слабее, чем весной, так что эксперты задаются вопросом, выдержат ли французы новый карантин.



Эммануэль Макрон в своём выступлении рассмотрел и другие варианты, которые есть у Франции. По его словам, если сделать ставку на коллективный иммунитет, резко подскочит количество пациентов в больницах, и, по оценкам экспертов, погибнуть могут ещё 400 тыс. человек. Если наложить карантин только на лиц из группы риска, то эта идея малореализуема и недостаточна. А стратегия, которую использовали летом, когда у заражённых брали анализы, отслеживали контакты и изолировали, работает, лишь когда в день обнаруживают по несколько тысяч новых случаев, а не по полсотни тысяч.



Макрон пообещал, что будет пересматривать стратегию каждые две недели, но оптимизма не выразил. Впрочем, есть вероятность, что хотя бы Новый год и Рождество французы смогут отпраздновать в кругу семьи, пишет Le Monde.



