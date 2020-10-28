France 24: больницы Франции лечат от COVID-19 на пределе возможностей

В Парижском регионе две трети всех коек реанимации заняты пациентами с коронавирусом в тяжёлой форме, из-за этого сильно ограничены места для людей, страдающих другими заболеваниями, передаёт France 24. По словам врачей, особенно их пугает тот факт, что динамика заболеваемости ещё идёт вверх и не достигла пика.
Ресурсы на исходе, начал свою работу оперативный штаб. Со временем ситуация во французских больницах ухудшается. Так, в отделении интенсивной терапии в Тулузе на юго-западе страны больше нет мест для пациентов с коронавирусом. Этот мужчина 47 лет не находился в группе риска, но он страдает от COVID-19 в тяжёлой форме.
ЖАН МУРЛАНЕТ, сотрудник пульманологии в Университетском госпитале Тулузы: Это молодой человек, у которого не было до этого каких-то особенностей по здоровью, так что это совсем не типичный случай для столь серьёзных осложнений для лёгких от коронавируса.
В этом госпитале от коронавируса лечат 160 человек. Как только койка освобождается, её тут же занимает другой инфицированный пациент.
ЭЛИЗА НОЭЛЬ-САВИНА, заведующая отделением интенсивной терапии в Университетском госпитале Тулузы:Я обеспокоена, особенно учитывая, что я знаю, мы идём по восходящей, но совсем ещё не достигли пика. И ближайшие недели будут для всех тяжёлыми.
Количество госпитализаций во Франции превысило 16 тысяч, это меньше, чем было весной, но видна тенденция к росту. Более 2,5 тысяч пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии. Это превышает половину от возможностей всей страны.
БРЮНО МЕГАРБАН, заведующий отделением интенсивной терапии в госпитале Ларибуазьер: Около двух третьих коек реанимации в Парижском регионе заняты пациентами с тяжёлой формой COVID-19. К сожалению, из-за этого ограничено число коек для других пациентов.
Распространение вируса ускоряется почти по всей стране, включая те области, что были относительно не затронуты в начале эпидемии. Обеспокоенность растёт и в отношении работников сферы здравоохранения. Нехватка персонала говорит о том, что многие устали до предела.
Население России должно иметь доступ к достоверной информации по коронавирусу, а не к различным домыслам о COVID-19, врачи могут давать комментарии о различных аспектах. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Пациент с коронавирусом может лечиться дома, если для него есть отдельная комната, а также если он не проживает вместе с пожилыми людьми и не находится в общежитии или коммунальной квартире. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения России.
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