France 24: больницы Франции лечат от COVID-19 на пределе возможностей

В Парижском регионе две трети всех коек реанимации заняты пациентами с коронавирусом в тяжёлой форме, из-за этого сильно ограничены места для людей, страдающих другими заболеваниями, передаёт France 24. По словам врачей, особенно их пугает тот факт, что динамика заболеваемости ещё идёт вверх и не достигла пика.

Ресурсы на исходе, начал свою работу оперативный штаб. Со временем ситуация во французских больницах ухудшается. Так, в отделении интенсивной терапии в Тулузе на юго-западе страны больше нет мест для пациентов с коронавирусом. Этот мужчина 47 лет не находился в группе риска, но он страдает от COVID-19 в тяжёлой форме.



ЖАН МУРЛАНЕТ, сотрудник пульманологии в Университетском госпитале Тулузы: Это молодой человек, у которого не было до этого каких-то особенностей по здоровью, так что это совсем не типичный случай для столь серьёзных осложнений для лёгких от коронавируса.



В этом госпитале от коронавируса лечат 160 человек. Как только койка освобождается, её тут же занимает другой инфицированный пациент.



ЭЛИЗА НОЭЛЬ-САВИНА, заведующая отделением интенсивной терапии в Университетском госпитале Тулузы: Я обеспокоена, особенно учитывая, что я знаю, мы идём по восходящей, но совсем ещё не достигли пика. И ближайшие недели будут для всех тяжёлыми.



Количество госпитализаций во Франции превысило 16 тысяч, это меньше, чем было весной, но видна тенденция к росту. Более 2,5 тысяч пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии. Это превышает половину от возможностей всей страны.



БРЮНО МЕГАРБАН, заведующий отделением интенсивной терапии в госпитале Ларибуазьер: Около двух третьих коек реанимации в Парижском регионе заняты пациентами с тяжёлой формой COVID-19. К сожалению, из-за этого ограничено число коек для других пациентов.



Распространение вируса ускоряется почти по всей стране, включая те области, что были относительно не затронуты в начале эпидемии. Обеспокоенность растёт и в отношении работников сферы здравоохранения. Нехватка персонала говорит о том, что многие устали до предела.



Дата выхода в эфир 27 октября 2020 года.



