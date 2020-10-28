Focus: рост заражаемости заставил даже Швецию отклониться от её «особого пути»

На фоне растущего числа заражений даже Швеция отошла от своего «особого пути» и начала принимать первые серьёзные меры для сдерживания коронавируса, пишет немецкий журнал Focus. Вечеринки и дискотеки в ночных клубах отменены, а для очагов инфекции действует частичный карантин: жители обязаны воздерживаться от пользования общественным транспортом и ограничить свой круг контактов, хотя обязательное ношение масок пока так и не было введено.

Число заражений коронавирусом идёт на рост, и даже Швеции приходится бороться с этой тенденцией, пишет немецкий журнал Focus. Теперь страна, которая до сих пор отказывалась от жёстких карантинных мер и обязательного ношения масок, внезапно изменила свою стратегию и начинает принимать первые серьёзные меры.

Особый путь Швеции через пандемию коронавируса давно стал постоянной темой многочисленных обсуждений. Вместо строгих мер государство до сих пор делало ставку на добровольность, однако нынешнее развитие ситуации заставило власти изменить своё мнение, подчёркивает издание. По данным шведского Министерства здравоохранения, на прошлой неделе число новых заражений за сутки значительно превысило 900 — в последний раз оно достигало этого уровня в июне.

Примечательно, что, в отличие от первой волны эпидемии, сейчас в Швеции заражаются, преимущественно, молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет. Студенческий город Уппсала, известный своими вечеринками по случаю начала семестра в сентябре и октябре, сейчас превратился в один из очагов коронавируса в стране.

По этой причине четвёртый по величине город Швеции отправляется на своего рода «частичный карантин», пишет Focus. Теперь его жители обязаны избегать пользоваться общественным транспортом. Контакты с лицами, не являющимися совместно проживающими родственниками, также требуется сократить до 3 ноября. Обязательного ношения масок, однако, по-прежнему нет.

Главный эпидемиолог Швеции и основоположник особого пути страны Андерс Тегнелл продолжает высказываться против введения ограничений на всей территории Швеции. «Люди могут придерживаться таких строгих указаний лишь на протяжении ограниченного времени», — полагает он. Поэтому выбор времени играет решающую роль. Нельзя вводить такие меры, как в Уппсале, слишком рано или слишком поздно.

Тем не менее, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен на прошедшей неделе положил конец празднованиям и дискотекам. «Вечеринки в ночных клубах закончились. И так будет столько, сколько потребуется», — заявил он.

Одновременно с этим были сняты ограничения для пожилых людей в Швеции. Министр по социальным вопросам Лена Халленгрен подчеркнула, что «больше нет никакой причины, почему для пожилых должны действовать более жёсткие меры, чем для всего остального населения». Она призвала всех жителей Швеции взять на себя равную ответственность за сдерживание инфекции.

Как напоминает издание, ранее все граждане Швеции старше 70 лет должны были избегать общественного транспорта и физических контактов. Также им полагалось воздерживаться от посещения магазинов и других общественных мест. По мнению министра здравоохранения, эти меры имели большой эффект, однако изоляция пожилых людей плохо сказывается на их психическом здоровье.

По сравнению с соседними странами, в Швеции отмечается высокая смертность от коронавируса. Особенно это касается возрастной группы от 80 до 89 лет.

По данным опроса, проведённого в Швеции, 80% населения изменили своё привычное поведение в связи с пандемией коронавируса. Многие стали больше работать из дома, ограничивать свой круг контактов и чаще мыть руки.

В начале эпидемии многие критиковали скандинавскую страну за то, что своей политикой по коронавирусу она, фактически, «играет в русскую рулетку», напоминает немецкий журнал. Тем не менее, глава шведского ведомства общественного здравоохранения Йохан Карлсон считает, что постоянные колебания карантинных мер в других странах показывают, что это не тот путь, которому надо следовать, заключает Focus.