ERR: спорный референдум о браке в Эстонии перенесли на весну

После непростых переговоров члены правящей коалиции в Эстонии пришли к согласию и решили перенести противоречивый референдум об определении брака как «союза мужчины и женщины» на весну 2021 года. Напряжённость в правительственных кругах вызвало заявление главы МВД Эстонии, который порекомендовал недовольным представителям ЛГБТ-сообщества бежать в Швецию, где «на них смотрят вежливее, чем в Эстонии», сообщает ERR.

Образующие правительственную коалицию Центристская партия, EKRE и Isamaa преодолели разногласия, вызванные недавними высказываниями министра внутренних дел Эстонии от EKRE Марта Хельме на тему сексуальных меньшинств. Об этом сообщили в четверг на пресс-конференции лидеры коалиционных партий.



«Сегодня мы можем сказать, что кризис закончился, — сказал председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас. — Коалиция будет продолжать конструктивно работать». По словам главы правительства, на сложных переговорах в последние дни партнёрам по коалиции удалось прийти к единому знаменателю и договориться о дальнейшей работе.



Министр финансов и председатель EKRE Мартин Хельме со своей стороны отметил, что споры в связи с возникшими разногласиями сблизили партнёров по коалиции. «Сегодня коалиция прочнее, чем неделю назад. Доверие сильнее, чем было неделю назад», — сказал Хельме.



Он поблагодарил Юри Ратаса и лидера Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера за конструктивные переговоры. «Юри [Ратас] — высший пилотаж эстонской политики», — отметил Хельме.



По итогам переговоров лидеры правящих партий также приняли совместное заявление, согласно которому противоречивый референдум об определении брака как союза мужчины и женщины переносится на весну 2021 года. Ранее по настоянию EKRE референдум планировалось провести одновременно с муниципальными выборами осенью следующего года, что было зафиксировано и в коалиционном договоре.



В подписанном Ратасом, Хельме и Сеэдером заявлении подчёркивается действующий в Эстонии запрет на дискриминацию и право на свободу мнений и слова, закреплённые в Конституции. «Это право заканчивается там, где начинаются права и свободы других людей, их здоровье, честь и доброе имя, — говорится в заявлении. — Фундаментальные ценности нашего государства заключаются в поиске общего знаменателя, человеческом достоинстве и личных свободах, и наша обязанность — относиться с уважением ко всем жителям Эстонии».



«Из тех же принципов мы будем исходить при проведении референдума о понятии брака как вопроса государственной жизни. Референдум можно провести только в поиске общего знаменателя, спокойно и без провокаций в адрес какой-либо социальной группы. Мы не позволим унижать чьё-либо достоинство и подвергать кого-либо нападкам. Правительственная коалиция однозначно выступает против разжигания ненависти», — заявили лидеры коалиционных партий.



Референдум о браке теперь планируется провести весной 2021 года на основе изложенных в совместном заявлении принципов и в соответствии с ценностями, закреплёнными в законах и Конституции.



Напряжённость в правительственной коалиции вызвало заявление главы МВД Марта Хельме (EKRE) о неодобрительном отношении к сексуальным меньшинствам. В интервью Deutsche Welle на прошлой неделе политик сказал: «Пусть они бегут в Швецию. Там на них смотрят вежливее, чем в Эстонии».



Премьер-министр Юри Ратас критически отозвался об этих словах министра, а лидеры оппозиции потребовали отставки Марта Хельме. Переговоры о путях выхода из сложившейся ситуации в коалиции продолжались с понедельника.



Дата публикации 22 октября 2020 года.