Le Monde: в Нидерландах перестанут указывать пол в удостоверении личности

Министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен упразднила графу «пол» в ID-картах нидерландцев ради того, чтобы дать гражданам свободу самоидентификации, пишет Le Monde. ЛГБТ-организации приветствовали эту инициативу, однако указание пола останется обязательным в паспортах: это требование Евросоюза.

Через несколько лет в ID-картах нидерландцев перестанут указывать их пол, сообщает Le Monde. Как рассказывает издание, министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен посчитала, что такая графа является «бесполезной».

В письме к парламенту, которое приводит агентство AFP, министр поделилась своим намерением упразднить обозначение пола в удостоверениях личности, «начиная с 2024—2025 годов». Она отметила, что Нидерланды не станут первой европейской страной, которая примет такое нововведение.

По мнению Ингрид ван Энгелсховен, у граждан должна быть возможность «сформировать свою собственную идентичность и жить совершенно свободно и в полной безопасности». Тем не менее, как подчёркивает французская газета, обозначение пола нидерландцев останется в паспортах: это является обязательным требованием Евросоюза.

Нидерландские организации по защите прав ЛГБТ+ сообщества приветствовали решение министерства. Согласно их заявлению, это «отличная новость для людей, которые день за днём испытывают проблемы с обозначением пола в ID-карте», и для всех тех, кто считает, что «то, что скрывается под одеждой, не касается ни правительства, ни властей».

Как напоминает Le Monde, в 2018 году Нидерланды сделали шаг в сторону признания третьего пола. Тогда нидерландец-интерсекс через суд получил право не указывать ни женский, ни мужской пол в своём свидетельстве о рождении.