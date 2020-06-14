Le Figaro: президент Польши сравнил «идеологию ЛГБТ» с «нео-большевизмом»

03:00
Макрон заявил о возобновлении работы ресторанов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кафе и рестораны в стране смогут возобновить работу с 15 июня.
03:00
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 28-го тура Примеры
Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
03:00
АЕК под руководством Карреры вышел на второе место в чемпионате Греции
Афинский АЕК, который возглавляет бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, обыграл ОФИ в матче 28-го тура чемпионата Греции по футболу.
03:00
В Москве скорая насмерть сбила пешехода
В Москве в результате наезда автомобиля скорой помощи погибла женщина.
03:00
Боксёр Дженнингс поддержал предложение освободить темнокожих от налогов на 462 года
Американский боксёр Брайант Дженнингс высказался об идее известного рэп-исполнителя Ice Cube освободить темнокожих от уплаты налогов в США на ближайшие 462 года.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на юге Ирана.
03:00
Свечников стал третьим в голосовании фанатов за лучший гол сезона НХЛ
Гол российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова занял третье место в голосовании фанатов за лучшую шайбу сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Бытовой газ взорвался в квартире в Минске
Взрыв бытового газа произошёл в одной из квартир в Минске, травмированы три человека.
03:00
Безуглов считает большой заслугой лиг и РФС, что в российском футболе нет допинга
Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение по поводу допинга в российском футболе.
03:00
Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвящённую Второй мировой войне.
03:00
В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления
Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что экономика страны восстанавливается от ущерба, который был нанесён пандемией коронавируса.
03:00
Хоккеист Романов: если драка с Овечкиным будет неизбежна, убегать не буду
Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов ответил на вопрос, готов ли он сыграть против соотечественника форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и помешать ему побить снайперский рекорд НХЛ.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Израиле превысило 19 тысяч
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Израиле выросло на 83 за сутки и составило 19 055.
03:00
Футболист «Локомотива» Рыбчинский считает, что команда готова к возобновлению сезона на 85%
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о текущем состоянии команды.
03:00
Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля
Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
03:00
Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не станет одним из лучших клубов в истории АПЛ
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Стэн Коллимор поделился мнением о «Ливерпуле» в текущем сезоне.
03:00
На Украине рассчитывают получить от Ирана самописцы сбитого Boeing
Украина пока не обладает оборудованием для расшифровки бортовых самописцев со сбитого над Тегераном Boeing, однако в Киеве надеются получить чёрные ящики до того, как они попадут во Францию. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
03:00
Джокович победил Зверева на выставочном теннисном турнире в Белграде
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева в матче выставочного турнира Adria Tour в Белграде.
03:00
Ростуризм: туристам не нужно предъявлять в отеле свидетельство о браке
В Ростуризме пояснили, что туристам, которые поехали на отдых вместе, не придётся при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке.
03:00
Тухель продолжит тренировать «Пари Сен-Жермен»
Немецкий специалист Томас Тухель продолжит работать главным тренером французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».
03:00
Глава МИД Украины надеется на улучшение отношений с Грузией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в отношениях с Грузией рассчитывает на спад напряжения, возникшего вокруг назначения Михаила Саакашвили на украинский государственный пост.
03:00
Теннисист Кирьос заявил, что хотел бы пить пиво после каждого матча
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своём отношении к профессиональному спорту.
03:00
В Турции из-за землетрясения рухнула наблюдательная башня жандармерии
В результате землетрясения на востоке Турции, которое произошло 14 июня, пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
03:00
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
Узбекистан с 15 июня возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем.
03:00
Менеджер Нурмагомедова не верит, что Макгрегор окончательно завершил карьеру
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.
03:00
В НБА отреагировали на инициативу группы игроков бойкотировать концовку сезона
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отреагировали на желание группы игроков бойкотировать концовку сезона.
03:00
Роспотребнадзор советует не заселять в номер людей, не живущих вместе
Роспотребнадзор рекомендует гостиницам не заселять в один номер людей, которые ранее не контактировали друг с другом, потому что это создаёт риски инфицирования при тесном контакте.
03:00
«Аугсбург» обыграл «Майнц» в Бундеслиге благодаря голу на первой минуте
«Аугсбург» одержал победу над «Майнцем» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
03:00
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
Московское «Динамо» одержало разгромную победу над столичным «Спартаком» в контрольном матче.
03:00
В МИД Украины заявили, что минский процесс «держится на ИВЛ»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не умер.
03:00
Ла Лига подаст в суд на фаната, выбежавшего на поле в матче «Мальорка» — «Барселона»
Испанская Ла Лига намерена подать заявление в суд о возбуждении уголовного дела в отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча 28-го тура Примеры между «Мальоркой» и «Барселоной».
03:00
СК начал проверку после происшествия с самолётами в Пулкове
Следственный комитет начал проверку после столкновения двух пассажирских самолётов во время руления в петербургском аэропорту Пулково.
03:00
В Узбекистане продлили карантин до 1 августа
Специальная республиканская комиссия по противодействию распространению коронавируса продлила карантинные ограничения в Узбекистане до 1 августа.
03:00
В «Тамбове» считают нормальным результат товарищеского матча с «Локомотивом»
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал поражение команды от московского «Локомотива» в контрольном матче.
03:00
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
03:00
Александр Емельяненко рассказал о своих планах жениться
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда собирается жениться.
03:00
Переболевший коронавирусом Погребняк рассказал, когда начнёт тренироваться с «Уралом»
Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк рассказал, когда приступит к тренировкам в общей группе.
03:00
В Японии оценили слова Путина о Курилах
Читатели японского издания Yomiuri Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина, который в поздравительной речи ко Дню России 12 июня упомянул Курильские острова.
03:00
На Ставрополье почтили память погибших при теракте в Будённовске
На Ставрополье провели памятные мероприятия, посвящённые погибшим в результате террористической атаки в Будённовске в 1995 году, когда группа террористов под руководством Шамиля Басаева совершила нападение на город и захватила заложников.
03:00
Боксёры Агрба и Диланян прошли взвешивание перед титульным боем в Москве
В Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, главным событием которого станет бой Харитона Агрбы и Манука Диланяна за титул WBA Continental в первом полусреднем весе.
03:00
«Атлетико» не сумел обыграть «Атлетик» в матче Примеры
Мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью в матче 28-го тура испанской Примеры.
03:00
В Петербурге загружено более 80% коек для пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружен более чем на 80%.
03:00
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче.
03:00
Братья Миранчук вернутся к тренировкам в общей группе «Локомотива»
Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» сообщила, когда ряд игроков вернутся к тренировкам в основной группе.
03:00
Полиция выясняет обстоятельства массовой вечеринки в Орловской области
Полиция выясняет обстоятельства проведения массовой вечеринки под открытым небом в одном из парков в Орловской области, где до сих пор действуют ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
03:00
Черчесов рассказал, что помогло сборной России обыграть Испанию на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, за счёт чего его подопечным удалось обыграть национальную команду Испании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.
03:00
«Наполи» стал номинальным хозяином в финале Кубка Италии по футболу с «Ювентусом»
Неаполитанский клуб «Наполи» стал номинальным хозяином поля в финальном матче Кубка Италии по футболу с туринским «Ювентусом».
03:00
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы.
03:00
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
03:00
В ВФЛА назвали количество легкоатлетов, работавших тренером Чегиным
Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов сообщил, что отбывающий пожизненную дисквалификацию тренер Виктор Чегин работал с 26 легкоатлетами, нарушившими антидопинговые правила.