Американский публицист объяснил, почему Москва имеет право опасаться вторжения НАТО
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Министерство обороны России систематически фиксирует высокий уровень военной активности Соединённых Штатов и их союзников по НАТО вблизи российских границ. Он добавил, что этот альянс расширил масштабы своих военных учений, которые носят определенно антироссийский характер. Как пишет журналист и публицист Питер Сучиу, хотя мысль о том, что НАТО может атаковать Россию, большинству американцев кажется надуманной, у русских действительно есть причины бояться вторжения с запада: за последние несколько столетий в Россию неоднократно вторгались такие страны, как Польша, Швеция, Франция и Германия.
Как пишет автор в статье для The National Interest, Соединённые Штаты тоже приняли участие в том, что можно расценивать как «вторжение», когда в период Гражданской войны в 1918 году в Россию были отправлены американские военные. Цель экспедиции «Полярный медведь» заключалась в том, чтобы помешать наступлению немцев и помочь в открытии восточного фронта, однако вместо того, чтобы сражаться против немцев, «американские солдаты оказались в таком положении, когда им пришлось сражаться с силами большевиков».
Ссылки по теме
-
Французский политик: во Франции теория «белых привилегий» не просто нелепа, но и опасна
-
Лiга.net: Зеленский не дал точного ответа, считает ли Бандеру героем
-
SCMP: пока Трамп говорит о применении силы, Помпео обсудил свободы с участниками событий на Тяньаньмэнь
-
Обозреватель NBC: при Трампе США напоминают СССР сорокалетней давности