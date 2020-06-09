Лiга.net: Зеленский не дал точного ответа, считает ли Бандеру героем

Владимир Зеленский заявил, что на вопрос о месте Степана Бандеры в истории должно ответить время. Как передаёт «Лiга.net», Зеленский также добавил, что на востоке Украины нет однозначности по отношению к Бандере, однако сегодня не нужно провоцировать украинское общество .
На вопрос о месте Степана Бандеры в истории должно ответить время. Как пишет «Лiга.net», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос, считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, которые защищали независимость Украины, являются её героями.
«У нас от героя до врага — один шаг», — добавил Зеленский.
Он также подчеркнул, что на востоке Украины нет однозначности в отношении к истории Степана Бандеры.
«Не нужно, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на вопросы, на которое должно ответить время», — заявил украинский президент.
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