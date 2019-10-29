1+1: заседание суда по проспектам Бандеры и Шухевича закончилось дракой и звонком о бомбе

Апелляция по поводу переименования киевских проспектов Ватутина и Московского в честь Бандеры и Шухевича закончилась дракой и эвакуацией. Как передаёт «1+1», в зале суда подрались члены украинской националистической партии «Свобода» и неизвестные, которые пришли поддержать общественные организации, которые были против проспектов Бандеры и Шухевича. После этого в суд поступил анонимный звонок о минировании.
Судебное заседание закончилось дракой и эвакуацией из-за заминирования. Так в столице рассматривали апелляцию Киевского городского совета и Института памяти относительно переименования проспектов Ватутина и Московского в честь Бандеры и Шухевича. В зале суда подрались представители «Свободы» и неизвестные, которые пришли поддержать общественные организации, которые были против проспектов Бандеры и Шухевича.
Двоих мужчин из «Свободы» вытолкали из зала суда. В это время судьи зачитывали решение об отводе состава суда. Недоверие судьям выразили общественные организации «Еврейская правозащитная группа» и «Антифашистская правозащитная лига». Представители киевской власти и Института национальной памяти считают это попыткой затянуть слушание.
После объявления решения в здании зазвучала сирена. В суд поступил анонимный звонок о заминировании.
Решение дать проспектам имена Бандеры и Шухевича столичный городской совет принял в 2016-м и 2017 году. Две общественные организации подали иск и через Окружной административный суд Киева добились отмены решения горсовета.
МУЖЧИНА: Сейчас будет проходить осмотр суда, будьте добры, выходите на улицу.
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